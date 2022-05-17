Discord'un Parti Modu'nun İşlemcileri Sömürdüğü Ortaya Çıktı

Discord, uygulamanın yedinci yıldönümünü kutlamak için yeni bir Parti Modu'na sahipti ancak işlemci kullanımını önemseyen biriyseniz bu eğlenceli yeni özellik sisteminizi kullandığınız süre boyunca fazlasıyla yormuş olabilir.

Parti Modu, gerçek kullanıcı avantajları olmayan tamamen kozmetik bir eklentiydi ve tezahürat yapan kalabalıklar, konfetiler ve yazarken görünen bir kombo sayacı gibi bazı sesli ve görsel değişiklikler ekliyordu. Tam zamanlı bir kullanımı olmasa da kısa bir süre için kullanılması kesinlikle ilginçti ve kullanıcıların MySpace, Tumblr ve Bebo gibi eski sosyal medya platformlarına ekleyebilecekleri çeşitli özelleştirmeleri ve temaları hatırlatıyordu.

PC Gamer tarafından bildirildiği üzere tüm bu konfeti patlamaları ve diğer çeşitli parti temalı efektler işlemcinizi kullandığınız sürece boyunca âdeta ele geçirdi ve bazı kullanıcılar işlemci kullanımında sadece Parti Modu'nu açmalarından dolayı %30'a varan artışlar gördüğünü iddia etti.

Discord, Sorun Yaşayanlar İçin Bazı Önerilerde Bulundu

Özelliği kullanma konusunda sorun yaşayanlar için resmi Discord Desteği tarafından aşağıdaki sorun giderme tavsiyesi verildi:

"Azaltılmış Hareket'i etkinleştirdiyseniz, Parti Modu ile çakışabilir. Bu ayarı Kullanıcı Ayarları > Erişilebilirlik > Azaltılmış Hareket'i Etkinleştir'e giderek ve açma/kapatma düğmesinin açık olup olmadığına bakarak kontrol edebilirsiniz. Lütfen Konfeti dâhil Parti Modu'nun belirli özelliklerinin buna bağlı olduğunu unutmayın. Bazı özellikler Azaltılmış Hareket'in etkinleştirilip etkinleştirilmemesine bağlı olarak devre dışı bırakılır."

Parti Modu yalnızca 13 Mayıs Cuma ile 16 Mayıs Pazartesi arası aktifti ancak yine de deneyiminizi optimize etmek veya kişiselleştirmek için çeşitli temalar ve eklentilerle denemeler yapabilirsiniz. Kim bilir, belki de ileride Parti Modu başka kutlamalar için geri döner.