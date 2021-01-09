Discord, Trump Yanlısı Sunucuyu Yasakladı!

Yazılı, sesli ve görüntülü iletişim seçenekleri ile toplulukların iletişimde kalmasına yardımcı olan uygulamanın Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşananlar sonrasında harekete geçen başka bir isim oldu. Discord bir önceki gün Reddit’te yasaklanan “r/The_Donald” ve “TheDonald.win” ile bağlantılı bir Trump yanlısı sunucu için kırmızı butona bastı. Platformun aldığı karar ilk olarak Casey Newton tarafından bildirildi.

Discord Neden Trump Yanlısı Sunucuyu Yasakladı?

Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanının seçimi kazandığının tescillendiği gün yaşananlar, sosyal medya şirketlerini harekete geçirmişti. Sosyal medya platformları, Trump destekçisi bir grubun Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası’na saldırdıktan sonra Donald Trump’ın hesabına geçici olarak kısıtlama uygulamıştı.

Kongre binasında yaşananların ardından harekete geçen platformlar içerisinde Twitter, Facebook, Twitch, TikTok ve Reddit yer almıştı. Facebook, Trump’ın hesabını geçici olarak askıya aldığını duyurduktan kısa bir süre sonra bu yasağın en azından iki hafta daha uzatılacağını duyurmuştu ancak olayların gidişatına bağlı olarak hesabın süresiz olarak da yasaklı kalma ihtimalinin olduğunu söylemişti. Twitter ise Facebook’un karar verdiği günün hemen ertesinde aşağıda yer alan açıklama ile “realDonaldTrump” hesabının süresiz olarak yasaklandığını duyurmuştu.

“realDonaldTrump hesabında paylaşılan son tweetleri yakından inceledikten sonra daha fazla şiddete teşvik etme ve kışkırtma gibi risklerden ötürü hesabı kalıcı olarak yasakladık.”

Twitter, Facebook, Reddit gibi büyük kitlelere hitap eden platformların aldığı kararlardan sonra Discord da milyonlarca kullanıcısı olan bir platform olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkan kargaşadan iki gün sonra bir karar aldı. Discord, sunucunun ayaklanmaları organize etmek için kullanıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını söylemiş olsa da şiddete teşvik edici bir toplulukla bağlantısı olduğu için sunucunun yasaklandığını söyledi.

Discord, The Verge’e yaptığı açıklamada, “Platformda her türlü nefret ve şiddet içeriğine karşı sıfır tolerans gösteriyoruz. Aşırı şiddet içeriklerini desteklemek veya şiddet çerçevesinde örgütlenmek için Discord’un kullanmasına izin vermiyoruz. Donald isimli sunucunun 6 Ocak isyanını organize etmek için kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmasa da Discord, sunucunun şiddete teşvik etmek için kullanılan bir çevrim içi forumla bağlantısı olması nedeniyle bugün sunucuyu yasaklamaya karar verdi” ifadelerini kullandı.