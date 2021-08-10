Discord Ücretsiz YouTube Premium Dağıtmaya Başladı

Discord ücretsiz YouTube Premium üyeliği dağıtmaya başladı. Halihazırda Discord Nitro aboneliği olan kullanıcılar, ücretsiz üyelikten yararlanabilecekler. Bunun için yapmanız gereken tek şey; kod talebinde bulunmak ve YouTube'a bu kodu göndermek.

Oyuncuların vazgeçilmiş uygulamalarının başında gelen Discord, gün geçtikçe büyüyor. TeamSpeak'ten aldığı bayrağı daha ileriye taşıyan Discord, sesli görüşme yapılan bir uygulamadan çok ötesi olmayı başarmıştı. Barındırdığı birçok yeni özellikle oyuncuların bir numaralı iletişim programı haline gelen Discord, yakın zaman önce Nitro özelliğini tanıtmıştı.

Nitro, aylık 10 dolar gibi bir ödeme yaparak kullanabileceğiniz premium özellikler içeriyor. Discord Nitro üyesi olursanız, çeşitli kosmetik özelliklerin yanı sıra daha büyük dosya gönderimi ya da HD video paylaşımı gibi detaylara ulaşabiliyorsunuz. Özellikle arkadaşlarınızla ekran paylaşma işlemini Discord'tan yapıyorsunuz, oldukça yararlı bir abonelik yöntemi.

Sunduğu ekstra özelliklerin yanı sıra Nitro, zaman zaman abonelerine ücretsiz içerikler de dağıtıyor. Bunun son örneği ise YouTube ile yapılan ortaklık oldu.

Discord Ücretsiz YouTube Premium Nasıl Alınır?

Birkaç saat önce yapılan açıklama ile birlikte Nitro üyelerinin 3 aylık ücretsiz YouTube Premium aboneliği alabilecekleri duyuruldu. 9 Ağustos itibarıyla başlayan kampanya kapsamında, Nitro üyesi olan herkese ücretsiz üç aylık üyelik dağıtılacağı açıklandı.

İşin güzel tarafı ise Epic Games üzerinden ücretsiz Nitro sahibi olsanız dahi, YouTube Premium kampanyasına katılabiliyorsunuz. Epic Games Store, daha önce 24 Haziran tarihinde biten bir kampanya yapmıştı. Bu tarihe kadar Nitro üyeliği alan kullanıcılar da Premium'dan yararlanabilecekler.

Kullanıcı ayarları sekmesine ulaşın

sekmesine ulaşın Hediye Envanteri sekmesini bulunu

sekmesini bulunu YouTube Premium (üç aylık) hediyesi sekmesine ulaşın

hediyesi sekmesine ulaşın “Kodu gör” butonuna tıklayarak, kodu alın.

Buradaki bağlantıya tıklayarak YouTube’un kod sayfasına kodu yapıştırın.

YouTube Premium Özellikleri Neler?

Discord ile birlikte gelecek premium özellikler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.