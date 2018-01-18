Discord Uygunsuz Görüntülerle Mücadele Ediyor

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen sesli iletişim uygulaması Discord’un başı son günlerde “intikam pornosu” adı verilen akımla dertte. Uygulama üzerinden eski sevgililerine ait uygunsuz görüntüleri paylaşan kullanıcılarıyla mücadele etmeye çalışan Discord ise yaptığı açıklamayla konuya dair çalışma yürüttüklerini duyurdu.

Önceleri oyun oynayan kişilerin kendi aralarında iletişim kurmak için kullanmaya başladıkları Discord, kendini başarılı şekilde geliştirerek en çok kullanılan sesli iletişim uygulaması olmuştu. Yakalanan başarının ardından sadece oyun dünyasıyla kalmayıp, neredeyse her konuya dair grupların kurulduğu bir platform haline gelen uygulama, bugüne kadar ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve taciz gibi birçok problemle karşı karşıya kalmıştı; ancak son günlerde artan “intikam pornosu” paylaşımları, Discord’u alarma geçirdi.

Temelde sesli iletişim kurmak için kullanılmasının yanı sıra resim, video ve konuşma girdileri gibi çeşitli başka paylaşımların da yapılabildiği uygulama üzerinden, eski sevgililerine dair uygunsuz görüntüleri paylaşmaya başlayan kullanıcıların artması, son günlerde birçok kez gündeme gelirken, bugün Discord tarafından resmi açıklama geldi. Konunun öneminin farkında olduklarını söyleyen Discord yetkilileri, “Yapılanlar rıza dışı pornografi ve taciz kapsamında suç sayılan şeyler. Kullanıcıların özel iletilerini okumuyor olsak da başka kullanıcılar tarafından bildirilen durumlara göz atıyoruz. Pornografi başta olmak üzere suç sayılan şeylere dair herhangi bir şikayet almamız durumunda, konuya müdahale ederek, söz konusu kullanıcıyı geri dönmesine imkan tanımadan uzaklaştırıyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptılar.

Birçok başka internet platformu gibi pornografi başta olmak üzere çeşitli suçlarla mücadele etmek durumunda kalan Discord ise daha iyi moderatör ekibi ve geliştirilecek başka uygulamalarla konunun önüne geçmeye çalışcağını sözlerinin arasına ekledi.