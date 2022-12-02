Discord Üzerinden Para Kazanma Devri Başlıyor

Pandemi ile birlikte birçok insan tarafından kullanılmaya başlayan Discord, yeni bir özelliğe kavuşuyor. İletişim ve sosyal medya platformalarında gelir kapısı olmaya başlayan abonelik sistemi, Discord'a da geliyor.

YouTube, Telegram ve hatta Twitter bile reklam gelirleri haricinde abonelik sistemi üzerinden kazanç sağlamayı mümkün hale getiriyor. Artık Discord da bu kervana katılan bir platform olarak adını daha geniş kitlelere duyuracak gibi görünüyor.

Discord Sunucularında Abonelik Devri Başlıyor

Discord normal sisteminde zaten Nitro adını verdiği bir abonelik sistemi bulunduruyordu. Nitro aboneliği ile üyeler premium özelliklere sahip olabiliyordu. Ancak yeni sistem ile sunucu sahipleri de belirli içerikler için takipçilerinden abone olmalarını talep edebilecek.

1 yıldır test edilen "Sunucu Abonelikleri" ABD'de kullanıma açıldı. Sunucu sahipleri artık standart üyeler için ayrı, abone olan üyeler için ayrı içerikler paylaşabilecek. Hediyelik satışlarına erken erişem, bonus videolar veya oylamalara önceden katılma hakkı bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Discord abonelikleri fiyat olarak da farklılaşacak. Premium özellikler de buna göre değişkenlik gösterecek. Abonelikten gelen kazancın %90'ı sunucu sahibine aktarılacak. Discord, abonelik seçeneklerini tanıtmak için sunucu sahibi olan kişilere özel bir promosyon sayfası sunacak.