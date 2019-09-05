Discord ve Samsung’dan Dev Ortaklık

Oyun içi sohbet ve mesajlaşma uygulaması denildiğinde en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Discord son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Şimdi de Discord ile Samsung arasında önemli bir iş birliği yapılıyor ve Discord servisleri Galaxy telefonlarına entegre ediliyor.

Discord, 4 Eylül’deki bir basın bülteninde yaptığı duyuruda, Discord’daki özelliklerin bazılarının Galaxy telefonlarındaki Game Launcher (Oyun Başlatıcı) adlı uygulamada yer alacağını bildirdi.

Bu entegrasyon ile birlikte, Game Launcher üzerinden Discord arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını görebilecek ve yeni Discord yerleşimi sayesinde sesli sohbetlere anında katılabileceksiniz. Ancak Discord, bu sesli sohbet özelliğini kullanabilmeniz için Discord’un mobil uygulamasını yüklemeniz ve bunu Samsung hesabınız ile bağlantılı hale getirmeniz gerektiğini söylüyor.

Samsung ile yaptıkları iş birliği hakkında konuşan Discord CEO’su Jason Citron, "Çevrimiçi oyunlar oynayan herkesin bir cep telefonu var ve bunun Samsung üretimi bir telefon olması ihtimali oldukça yüksek. Samsung ile yaptığımız iş birliği sayesinde, Discord arkadaşlarınızın şu anda hangi oyunları oynadığını görmek ya da direkt olarak sesli bir sohbete katılmak gibi şeyleri Samsung Game Launcher üzerinden çok daha kolay bir şekilde yapabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yeni özellikler an itibarıyla kullanıma sunuldu. Bu yüzden özellikleri en kısa sürede kullanmaya başlayabilmeniz için Discord ve Game Launcher uygulamalarınızı güncel tuttuğunuzdan emin olmanızda fayda var.