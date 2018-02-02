Discord ve Spotify'dan Heyecanlandıran Ortaklık

Popüler streaming müzik servisi Spotify ile oyun sohbet uygulaması Discord, oyunseveri sevindirecek bir iş birliğine imza attı. Oyun camiası tarafından yakından bilinen Discord, resmi YouTube hesabından yayınladığı video ile uygulamaya Spotify desteğinin geldiğini duyurdu.

Bugünden itibaren Spotify hesabınızı Discord hesabınızla bağlayabilir ve kendi favori müziklerinizi arkadaşlarınızla anbean paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda iki uygulamayı entegre bir şekilde kullanıyorsanız, dinlediğiniz müziği arkadaşlarınız da görebilecek.

Bir diğer önemli nokta ise, platform üzerinden müzik yayını yapabiliyor olmanız. Spotify Premium kullanıcıysanız, Discord'daki arkadaşlarınızla sohbet ederken bir yandan da 30 milyonun üzerinde şarkıya sahip Spotify üzerinden müzik yayını yapabileceksiniz. Tabii oyundaki server'ın size ait olması koşuluyla.

Tüm bu özelliklerden mahrum kalmamak için yapmanız gereken tek şey, Discord içerisinde yer alan “Ayarlar” sekmesini açmanız ve “Bağlantılar” bölümüne girip Spotify’a bağlanmanız. Kullanıcıların, oyun ve müzik heyecanını aynı anda yaşamalarını sağlayan bu özellik, bugünden itibaren Spotify ve Discord platformları üzerinde aktif durumda.

Discord CEO'su Jason Citron, insanların oyun oynarken bir yandan da arkadaşlarıyla sohbet etmesinin Discord'un temel felsefesini oluşturduğunu söylerken, "İnsanların oyun esnasındaki paylaşımlarını önemsiyoruz ve bu deneyimi artırmak için çeşitli yollar deniyoruz. Bu nedenle Spotify ile yaptığımız ortaklık platforma müthiş bir heyecan katacaktır" dedi.

Spotify'ın Discord ile ortaklığı oyun dünyasına yönelik ilk adımı değil. Popüler müzik servisi, daha önce de Sony ile ortaklık kurmuş ve Play Station 4'e arka planda müzik dinleme özelliğini getirmişti.

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