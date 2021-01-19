Discovery ve BluTV’den Ortaklık: Discovery İçerikleri BluTV’de!

Discovery ve BluTV, stratejik ortaklık duyurusunda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, BluTV’nin %35 hissedarı oldu. Türk dijital yayın platformu ile iş birliğine giden şirketin dijital yayın platformu olan Discovery Plus’taki içeriklere BluTV üzerinden erişim sağlanabileceği açıklandı. İki şirket arasında yapılan stratejik ortaklık ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Discovery ve BluTV Ortaklığı Ne Anlama Geliyor?

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından bir tanesine sahip olan Discovery, Medyatava’nın haberine göre kullanıcı kitlesi açısından Türkiye’nin en büyük dijital yayın platformlarından BluTV ile stratejik ortaklık yaptı.

Ortaklık hakkında açıklamada bulunan EMEA Bölgesi Başkanı ve Genel Müdürü Kasia Kieli, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Türkiye, Discovery’nin 20 yıldır yatırım yaptığı önemli bir pazar. Türkiye’nin önde gelen uluslararası medya şirketlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. BluTV'ye yaptığımız yatırım ve bugün duyurduğumuz stratejik ortaklığımız, ülkedeki en büyük yerel SVOD yayıncısı ile Türk OTT pazarına girişimizi temsil ediyor” şeklinde konuştu.

Kieli, konu hakkındaki açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Bu ortaklık, pazardaki çoklu kanal stratejimizi güçlendirip, dünya çapında izleyicisi giderek artan güçlü Türk yapımlarına erişim sağlayacak. BluTV üyelerinin, çok yakında istedikleri yerde ve zamanda Discovery içeriklerinin keyfini çıkarabilecek olmalarından çok memnunuz. Bu yolculuğa BluTV ile başlamaktan heyecan duyuyoruz.”

BluTV’nin Kurucusu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, Discovery ile yapılan stratejik ortaklığa dair açıklamasında, “Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketlerinden biri olan yeni stratejik ortağımız Discovery ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.

BluTV CEO’su Doğan Yalçındağ, konu ile ilgili açıklamanın devamında, “BluTV, orijinal içerik üretimini özenle seçilmiş yerli ve yabancı içerik portföyü ile birleştirerek, son beş yılda milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve Türkiye SVOD pazarının büyümesine öncülük etmiştir. Vizyon ve stratejimizi paylaşan ve BluTV'yi büyüme yolunda bir sonraki aşamaya taşıyacak yeni bir ortağa sahip olduğumuz için mutluyuz” dedi.

Türkiye'deki izleyiciler, bu stratejik ortaklık sayesinde Discovery'nin en popüler içeriklerine ve Eurosport'un premium spor yayınlarına BluTV'den erişim imkanına sahip olacak. BluTV'deki popüler içerikler ise Discovery+'ta yayımlanacak.