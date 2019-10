Dishonored 2, Fallout: New Vegas ve Dahası Xbox Game Pass'e Geliyor

Microsoft, ücretli abonelik servisi Xbox Game Pass üzerinden yeni oyunları abonelikleri süresince buluşturmaya devam ediyor. Xbox sayfası üzerinden yapılan açıklama ile yeni oyunların listesi yayınlandı.

Yarından itibaren Dishonored 2, World War Z, Yooka-laylee, Fallout: New Vegas, Felix the Reaper ve Panzer Dragoon Orta ay boyunca servise gelecekler.

Dishonored 2 - 3 Ekim 2019 (Xbox One)

Arkane Studios tarafından geliştirilmiş olan Dishonored 2, Dishonored oyununun on beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Outsider tarafından Corvo Attano'ya bahşedilen doğa üstü güçlerin ikinci oyunda biraz daha gelişmesi ile bizleri daha aksiyon dolu bir oynanış ile Dunwall şehrinden Karnaca şehrine doğru gideceğimiz yine eşsiz bir macera bekleyecek. Amacımız ise ilk oyunun sonunda tahta çıkarttığımız İmparatoriçe Emily Kaldvin'in beklenmedik bir şekilde tahttan indirilmesinin arkasındaki sebebin ne olduğunu öğrenmek ve Emily Kaldvin'i yeniden İmparatoriçe olarak tahta çıkartmak olacak.

World War Z - 10 Ekim 2019 (Xbox One)

Nisan ayında satışa sunulmuş olan World War Z, Saber Interactive tarafından PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmişti. Üstünkörü olarak aynı isimli kitaba dayandırılan ve 2013 yılındaki film adaptasyonu ile aynı evrende geçen oyun, Moskova, New York, Kudüs, Tokyo ve Sydney şehirlerindeki bir grup afetzedenin zombi kıyametinde hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Yooka-laylee - 10 Ekim 2019 (Xbox One)

Playtonic tarafından geliştirilmiş olan Yooka-laylee, eğlenceli bir platformu ve oyuna adını veren Yooka ve Laylee ikilisinin başından geçenleri anlatıyor. Hikayeye göre Capital B şirketi yeryüzündeki bütün kitapları yok ederek kendisi için kazanca dönüştürmek amacındadır. Size düşen ise buna engel olmak. Macera boyunca eşsiz dünyaları keşfederken birbirinden farklı karakterler ile tanışacaksınız ve girişeceğiniz mücadelelerden galip çıkmanız durumunda pek çok farklı eşya da sizin olacak.

Fallout: New Vegas - 17 Ekim 2019 (Xbox One)

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Fallout: New Vegas, ilk Fallout oyununun yüz yirmi yıl sonrasındaki ve Fallout 4 oyununun da öncesindeki bir zamanda geçiyor. Hikayede The New California Republic oldukça büyük bir rol oynuyor. Courier isimli bir karakteri yönettiğimiz oyunda Primm'den teslim aldığımız bir paketi New Vegas'a götürmek için yola çıkıyoruz. Ne var ki, yolumuzun Great Khans ile kesişmesi olayların karışmasına neden oluyor. Karakterimizi vuran topluluk paketi alıp kaçıyor. Biz ise daha sonradan Victor isimli bir robot tarafından bulunuyor ve Dr. Mitchell tarafından hayatımızın kurtarıldığı Goodsprings yerleşkesine götürülüyoruz. Bazı tıbbi testlerden sonra da Ain't That a Kick in the Head göreviyle oyun başlıyor.

Felix the Reaper - 17 Ekim 2019 (Xbox One)

Felix The Reaper, bir romantik komedi oyun olarak karşımıza çıkıyor. Dans türüne giren oyunda, ölen insanlar ve tehlikeli aşk 3B gölgenin kullanıldığı farklı bir sunumla ekranımıza geliyor. Atılacağımız macera boyunca bol bol da bulmaca çözmekle uğraşacağız.

Panzer Dragoon Orta - 17 Ekim 2019 (Xbox One)

Sega stüdyosu olan Smilebit tarafından geliştirilmiş olan Panzer Dragoon Orta, serinin dördüncü ana oyunu oluyor. Hikaye Orta isimli genç bir kızın etrafında dönüyor. Gizemli bir ejderha tarafından bir ömür devam eden hapishaneden kurtarılan Orta'yı baskıcı imparatorluğun güçlerinden korunmanız gerekecek.

Bildiğiniz gibi Xbox Game Pass, E3 2019 fuarında PC platformuna da gelmişti. Yukarıdaki liste Xbox One platformunda oyunculara sunulacak oyunların listesi ama Microsoft yakın bir zamanda PC platformu için de ayrıca bir liste yayınlayacak ve muhtemelen bu listenin bir benzeriyle o duyuruda da karşılaşacağız.