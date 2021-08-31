Tamamen Dişi Akvaryumda Bebek Köpek Balığı Doğdu: İlk Bakire Doğum

İtalya'daki dişi akvaryumda bebek köpek balığı dünyaya geldi. Tamamen dişi balıkların bulunduğu bir tankta doğan yavru köpek balığı, türüne göre ilk "bakire doğum" olabilir.

Bilim adamları, İtalyan akvaryumun tamamen dişi bir tankında bebek köpek balığı doğduktan sonra, "bakire doğumun" türünün ilk örneği olabileceğini söylüyor. İtalyan Outlet AGI'ye göre, Sardunya dilinde umut anlamına gelen Ispera adlı yavru köpek balığı, İtalya'nın Sardunya kentindeki Acquario di Cala Gonone'de dünyaya geldi.

Outlet, bebek köpek balığının annesinin on yılını başka dişiyle birlikte bir tankta geçirdiğini söyledi ve bilim adamları, yeni doğan balığın bu türlerde belgelenmiş ilk köpek balığı partenogenezi vakası olabileceğinden şüpheleniyor.

Bilmeyenler için: Partenogenez, bir yumurtanın bir sperm tarafından döllenmeden embriyoya dönüştüğü bir üreme biçimidir. WordsSideKick.com'a göre süreç köpek balıkları, balıklar ve sürüngenler de dahil olmak üzere 80'den fazla omurgalı türünde gözlemlendi.

Florida'daki Mote Marine Laboratory & Aquarium'da köpek balıkları koruma programı direktörü olan Demian Chapman WordsSideKick.com'a verdiği demeçte, "Yaklaşık 15 tür köpek balığı türünün bunu yaptığı biliniyor." ifadelerini kullandı. Köpek balıkları muhtemelen bunu yapma yeteneğine sahip olsa da, vahşi doğada belgelemenin zor olduğunu da sözlerine ekledi.

WordsSideKick.com'a konuşan Chapman, vahşi doğada partenogenezle üremenin, düşük nüfus yoğunluğunun olduğu durumlarda bir eş bulamayan dişiler için son çare olabileceğini söyledi. Erkeklerden uzun süre ayrı kalan tutsak köpek balıklarında da partenogenezin tetiklenebileceğini aktardı.

Dişi akvaryumda bebek köpek balığı nasıl oluştu?

New York Post'un haberine göre İtalyan akvaryumundaki deniz biyologları, Ispera'nın partenogenez yoluyla doğduğunu doğrulamak için DNA örneklerini bir laboratuvara gönderdi.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesinde araştırmacı olarak çalışan Christine Dudgeon, Live Science'a partenogenezin nasıl çalıştığını anlattı. Dudgeon, "(Yumurta hücresi) embriyo yapmak için bir sperm hücresiyle birleşmek yerine, yumurta hücresinin üretildiği ve tamamlayıcı DNA'ya sahip olduğu kutup cismi ile birleşir." dedi.

Dudgeon, "Partenogenez esasen bir akraba evliliği şeklidir, çünkü yavruların genetik çeşitliliği büyük ölçüde azalır" diye ekledi. Sonuç olarak partenogenez yavrularının hayatta kalma şansının azalabileceğini de belirtti.

Peki ya siz tamamen partenogenez yoluyla doğmuş olan bu bebek köpek balığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.