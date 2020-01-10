Disintegration Hikaye Videosu Yayınlandı

Private Division ve V1 Interactive, geliştirilme aşamasında olan Disintegration duyuru fragmanını GamesCom 2019 Açılış Gecesi Canlı yayını sırasında göstermişlerdi. Bungie stüdyosunun eski Yaratıcı Yönetmeni Marcus Lehto liderliğinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için geliştirilmekte olan oyun için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Disintegration, uzak olmayan bir gelecekte geçen bir hikayeyi anlatacak. Değişen iklim, aşırı dünya nüfusu ve yiyecek sıkıntısı derken üstüne bir de küresel salgın hastalık baş gösteriyor. Bilim insanları da krizin önüne geçebilmek için çareyi insan beynini bir robota transfer etmekte buluyorlar. Ne var ki, bu çözüm yolu Rayonne isimli kötü niyetli bir örgütün işine gelince, geriye dönüşü engellemek için hayatta kalan diğer insanlar için bir av başlatılıyor.

Oyuncular ise beyni bir robota aktarılmış olan Romer isimli bir karakteri yönetecekler. Romer, Outlaws isimli grubun lideri ve hedefiniz de Rayonne örgütünü ortadan kaldırmak olacak.

Şu anlık Disintegration net bir çıkış tarihi verilmiyor ama 2020 yılı içerisinde çıkacağı söyleniyor. IGN tarafından yayınlanan oynanış videosunun otuz iki dakikalık bir uzunluğu var ve ana senaryo modu gösteriliyor. Keyifli seyirler dileriz.