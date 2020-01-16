Disintegration için Bu Ay İki Farklı Beta Testi Düzenlenecek

Private Division ve V1 Interactive, geliştirilme aşamasında olan Disintegration için iki ayrı beta testinin duyurusunu yaptılar. Eğer oyunu çıkışından önce denemeyi isterseniz, duruma göre iki ayrı hakkınız olacak.

Planlananlardan ilki kapalı çok oyunculu teknik beta testi olacak. İki günü kapsayacak olan bu test, 28 Ocak 2020 Salı günü TSİ 19:00 - 29 Ocak 2020 Çarşamba günü TSİ 10:59 ve 29 Ocak 2020 Çarşamba günü TSİ 19:00 - 30 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 10:59 arasında aktif olacak. Kaydınızı buradan yaptırabilirsiniz. Diğeri ise açık beta testi ve 31 Ocak - 1 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Her iki testte de üç çok oyunculu moddan ikisi katılımcıların beğenisine sunulacak. Bunlar Retrieval ve Control. Retrieval takım tabanlı bir mod. Öyle ki takımlardan biri bir yükün teslimatını yapmakla yükümlü olacakken diğeri ise savunmaya geçecek. Control ise adı üstünde. Yine takım tabanlı olacak bu modda, takımlar birbirlerine üstünlük sağlamak adına belirli noktaları ele geçirmek için mücadele verecekler.

Private Division ve V1 Interactive beta süreçlerinde katılımcıların yedi farklı ekibin seçilebilir olacağını da belirtti. Bu ekiplerin arasında verilen hasarı artıran Tech Noir ve nükleer silah kullanan Warhedz bulunuyormuş.

Disintegration konusu

Disintegration, uzak olmayan bir gelecekte geçen bir hikayeyi anlatacak. Değişen iklim, aşırı dünya nüfusu ve yiyecek sıkıntısı derken üstüne bir de küresel salgın hastalık baş gösteriyor. Bilim insanları da krizin önüne geçebilmek için çareyi insan beynini bir robota transfer etmekte buluyorlar. Ne var ki, bu çözüm yolu Rayonne isimli kötü niyetli bir örgütün işine gelince, geriye dönüşü engelleme yolunda hayatta kalan diğer insanlar için bir av başlatılıyor.