Dışkınızın Fotoğrafı Yapay Zeka Öğrenmesine Yardımcı Olabilir

Yapay zekanın giriştiği sektörlerden bir tanesi olan sağlık alanında, dünyanın ilk dışkı veritabanını oluşturmak için 100 bin dışkı fotoğrafı toplanacak. Mikrobiyal sağlık şirketi Seed tarafından başlatılan kampanya, dışkınızın fotoğrafını yükleyerek bilim için “bir şey” yapmanızı sağlıyor.

Bilim için Seed şirketine dışkı sunmak ve MIT profesörleri tarafından incelenmesini sağlamak, potansiyel olarak bağırsak sendromu gibi kronik bağırsak rahatsızlığı olan 5 kişiden 1'inin değerlendirilmesini sağlayacak. Doktorlara ekstra bir teşhis aracı sunan bu kampana, aynı zamanda yapay zekanın sağlık sorunlarını teşhis etmesi için kullanılacak.

“Tuvalete çıkmayı bir veri gibi düşünmüyoruz ancak dışkınız, bağırsaktaki sağlık sorununun doğrudan çıktısıdır” şeklinde konuşan Seed Health kurucusu Ara Katz, yapay zeka öğrenmesine yardımcı olan kişilerin verilerinin gizli kalacağını da vurguladı.