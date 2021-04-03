Japon Araştırmacılara Göre Dişleri Yeniden Çıkarmak Mümkün

Japon bilim insanlarına göre dişleri yeniden çıkarmak mümkün. Yürütülen son çalışmada, USAG-1 antikorunun baskılanmasıyla dişlerin yeniden çıkarılabileceği keşfedildi. Bu araştırmayla birlikte takma dişler tarihe karışıyor olabilir.

Japon bilim adamlarının son bulguları, insanlarda kaybedilen dişlerin yenilenmesine yardımcı olabilecek yeni bir ilaca işaret ediyor.

Kyoto Üniversitesi ve Fukui Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yürüttüğü hayvan çalışmaları, uterus duyarlılığı ile ilişkili USAG-1 gen antikorunu baskılamanın etkili bir şekilde diş büyümesine yol açabileceğini keşfettiler.

Dişleri yeniden çıkarmak imkansız değil: İşte araştırma

Science Advances'ta yayınlanan raporda, USAG-1 antikor seviyesinin farelerde diş büyümesini uyarabildiği belirtildi.

Çok fazla dişe sahip olmanın genetik nedenleri, yetişkinlerde dişlerin yenilenmesi için ipuçları olarak incelenmişti. İnsanlarda, nüfusun yaklaşık yüzde 1'ini etkileyen doğumsal hastalıklar, insanların normal 32 dişten daha fazla veya daha azına sahip olmasına neden oluyor.

Çalışmanın baş yazarlarından olan Kyoto Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Katsu Takahashi, ekibinin diş gelişiminden sorumlu temel molekülleri nasıl belirlediğini açıkladı. Takahashi, "Dişlerin morfogenezi, kemik morfogenetik proteini ve Wnt sinyali dahil olmak üzere çeşitli moleküllerin etkileşimlerine bağlıdır" dedi.

Çalışma diş gelişiminin yanı sıra BMP ve Wnt sinyalinin insan gelişimi için organ ve doku büyümesinde rol oynadığını belirtti. Tüm vücuda neden olabilecek yan etkilerinden dolayı BMP ve Wnt aktivitelerine zarar veren ilaçlardan ise kaçınılmakta.

Araştırma, monoklonal antikorların (bağışıklık sistemini taklit eden proteinler) diş yenilenmesindeki faydasının ilk kez gösterildiği anlamına geliyor. Bu, implant ve diğer yapay çözümlerle uzun süredir sınırlı olan klinik sorun için yeni bir tedavi imkanı sunuyor.

Fukui Üniversitesi'nden ortak yazar Manabu Sugai açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Geleneksel doku mühendisliği diş yenilenmesi için uygun değildir. Çalışmamız, hücresiz moleküler tedavinin çok çeşitli diş agenezisi için etkili olduğunu gösteriyor. USAG-1 antikorun tek bir uygulaması dahi bütün bir diş oluşturmak için yeterliydi.

Araştırmacılar şimdi USAG-1 antikorlarının domuz ve köpekler gibi hayvanlar üzerinde test etmeye çalışıyor. Önümüzdeki dönemde insanlı testlerin başlayıp başlamayacağı bilinmiyor. Peki ya siz yeniden diş çıkaran bu sinyaller ve antikor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!