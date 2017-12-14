Disney, 21st Century Fox'u 60 Milyar Dolara Satın Alıyor!

Bünyesinde Yıldız Savaşları ve Karayip Korsanları gibi gişe rekortmeni yapımlar bulunan dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, sinema endüstrinde taşları yerinden oynatacak bir anlaşmaya imza atabilir.

İngiltere merkezli Financial Times, bugün manşetlerine taşıdığı bir haber ile Walt Disney'in 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 60 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Medya endüstrisini baştan aşağı değiştirecek bu anlaşmanın Çarşamba günü açıklanabileceği söyleniyor.

Geçtiğimiz gün vizyona giren ve serinin en uzun filmi ünvanını taşıyan Star Wars: The Last Jedi, Disney'in en iddialı yapımları arasında yer alıyor. Haberlere göre, dev medya şirketi sektörde rakipsiz olmak için 21st Century Fox'un film stüdyosunu da satın alacak.

İngiltere, Avrupa ve Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarının yanı sıra, FX ve National Geographic kablo kanalları, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisselerin de Disney'in bünyesine katılacağı ifade ediliyor.

Financial Times'ın haberinden sonra Disney hisseleri New York'ta yüzde 0.5 değer kazandı ve şirketin değeri 162 milyar dolara çıktı. Öte yandan 21st Century Fox'un değeri de yüzde 1 artışla 62.6 milyar dolara yükseldi.

Netflix'e Rakip Olacak

Disney, geçtiğimiz aylarda kendi çevrimiçi yayın platformunu oluşturacağını açıklamış ve bu nedenle 2019 yılında Netflix’le bitecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirmişti. Disney’in kendi çevrimiçi yayın platformunu oluşturma kararı sonrası, 2019’dan sonra Walt Disney ve Pixar filmleri Netflix’ten çekilecek.

Disney’in çevrimiçi yayın platformu, 2019 yılında piyasaya çıkacak ve Disney’in elindeki bütün orijinal dizi ve filmler yalnızca bu servis üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Disney’in yayın haklarını elinde bulundurduğu Pixar, Lucasfilm ve Marvel gibi önemli stüdyoların filmlerini izlemek istiyorsanız, Disney’in servisine üye olmanız gerekecek.