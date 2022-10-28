Disney+'ın Atatürk Dizisinden İlk Fragman Geldi

Disney+, ülkemize giriş yaptığından beri neredeyse Netflix kadar yerli projeye imza attı. Bu projeler içerisinde açıklandığı günlerde en ses getirenlerden biri de Atatürk dizisi olmuştu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk olarak başrolde yer alacağı dizinin 2023 yılında yayınlanması bekleniyordu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan dizi hakkındaki detaylar merakla bekleniyordu. 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanacağı duyurulan dizi hakkında ilk fragman yayınlandı.

İşte Disney+ Atatürk Dizisi Fragmanı!

Platformun resmi hesabından yayınlanan tanıtım fragmanıyla birlikte ulu önderimizin hayatı, bir kez daha beyaz perdeye taşınacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük başarılar gösterdiği Çanakkale Savaşı'ndan kesitler gördüğümüz fragman, "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini" ifadeleriyle paylaşıldı.

Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan Aras Bulut İynemli'nin yanında güçlü bir kadroya sahip olan Atatürk dizisinde Songül Öden (Zübeyde Hanım), Mehmet Günsür (Ali Rıza Efendi), Sarp Akkaya (Enver Paşa), Berk Cankat (Ali Fuat Cebesoy), Esra Bilgiç (Madam Corinne) görev alacak.