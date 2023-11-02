Disney, Comcast’ten Hulu‘nun Tamamını Satın Alıyor!

Dinsey'in abonelik tabanlı yayın platformu Hulu'yu satın alma teklifi ilk olarak 2019 yılında olmuştu. Aradan geçen zamanın ardından Walt Disney, Comcast'in elinde bulundurduğu üçte birlik Hulu hissesini satın alma sürecini başlattı.

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Walt Disney, Hulu'nun Comcast'te kalan son yüzde 33'lük hissesini de satın alarak planını gerçekleştirecek. Şirketin satın alma işlemi için NBC Universal’e yaklaşık 8,61 milyar dolar ödemesi bekleniyor.

Şu anda Hulu'nun yüzde 33'lük hissesi Comcast Corp.’a ait NBC Universal’ın elinde bulunuyor. The Walt Disney Company, satın almayı gerçekleştirirse Hulu'yu Disney+ yayın hizmetine dâhil etme özgürlüğüne sahip olacak.

Disney bu konuyla alakalı “Comcast’in Hulu’daki hisselerini adil piyasa değeri üzerinden satın alması Disney’in yayın hedeflerini daha da ileriye taşıyacak.” şeklinde bir açıklama yaparak bunu doğruladı.

Bu yılın başlarında şirketin Disney+ ve Hulu içeriklerini tek bir uygulamada birleştireceğini söylemesi, Hulu'yu satın almayı istediğine dair ufak bir ipucu olmuştu. Disney'in daha önceden sinyallerini verdiği satın alma işlemlerinin 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.

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