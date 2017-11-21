Disney de EA'e Sopayı Gösterdi

EA, son dönemde Star Wars Battlefront 2 nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bir firma; fakat bu ilgi hiç de iyi anlamda değil.

Electronic Arts'ın bu kötü şöhreti aslında yeni bir durum değildi. Firmanın daha önceden yüksek fiyatlı AAA oyunlarına oyun içi satın alınacak öğe eklediğini görmüştük. Bu nedenle EA oyuncu topluluğu tarafından açgözlü bir firma olarak değerlendiriliyordu. Electronic Arts'ın bu tavrı Star Wars Battlefront 2'de de sergilemesi hem Star Wars hayranlarını, hem de oyun meraklılarını sinirlendirmişti.

EA, Battlefront 2'yi tanıtırken Battlefront 2'nin oınline oyun modunda birçok farklı Star Wars kahramanının seçilebileceğini açıklamıştı. Fakat oyuncuların bilmediği şey, bu kahramanalrın kilidini açabilmek için çok uğraşmaları gerektiğiydi. Uğraşmak istemeyen oyuncular ise gerçek parayla kristal satın alabiliyor ve kahramanların kilidini açabiliyordu. İşte bu tavır eleştirilmiş, EA reddit üzerinde bu kararına açıklık getirmeye çalışmış, bu reddit paylaşımı da tarihin en çok dislike alan reddit yorumu olmuştu.

Oyunculardan gelen yoğun tepki üzerine EA, oyuncuları biraz hafife alarak kahraman bedellerini %75 düşürdüğünü açıklamıştı; fakat bu değişiklik olaya çözüm olmuyordu; çünkü oyunlardan elde edilen oyun içi para miktarı da düşürülüyordu. Salak yerine konulduklarını düşünen oyuncular da EA'yi topa tuttular. Sonradan Blizzard ve CD Projekt gibi firmalar da EA'in açgözlülüğünü yüzüne vurdular. Yani EA her yerden su alan bir gemi gibiydi.

EA'in oyundaki mikro ödemeleri geçici bir süreliğine kaldırdığını duyurması da firmanın itibarını kurtarmayacak gibi görünüyor. Star Wars eserlerinin isim hakkını elinde bulunduran Disney de ortaya çıkan kaos nedeniyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Disney ve bünyesindeki Star Wars'ın yaratıcısı Lucasfilm'in açıklamalarına göre EA'in Battlefront 2 krizi patlak verdikten sonra, EA ile iletişime geçilmiş. EA, mikro ödemeleri kaldırdığını açıklamadan saatler önce de firma yetkilileri EA'e oyuncuların tepkilerinden ne kadar rahatsız olduklarını iletmiş. Bu tepkinin Star Wars'ın marka değerine zarar verebileceği konusunda EA uyarıldıktan sonra EA de mikro ödemeleri kaldırmış. Yani Disney, aba altından sopa göstererek EA'i yola getirmeyi başarmış.

Disney, açıklamalarına ek olarak Star Wars serisinin her zaman hayranlar düşünülerek yaratıldığını ifade ediyor. Buna bağlı olarak, ister oyun olsun, ister film olsun Star Wars eserlerinde önceliğin hayranlara ait olduğu söylenirken, EA'in mikro ödemeleri kaldırma kararının olumlu bir tavır olduğu notu düşülüyor.