Disney'den Şok Marvel Heroes Kararı!

2013 yılında Marvel seven oyuncular için ücretsiz olarak sunulan Marvel Heroes oyunu Disney tarafından rafa kaldırılıyor yani sonlandırılıyor. Oyunun yapımcısı Gazillion Entertainment'in özensiz davrandığını söyleyen Disney, Gazillion Entertainment ile yollarını ayırdıklarını ifade etti.

Pek çok oyuncusu bulunan ve 2015 yılından sonra büyük bir patlama yaşayan Marvel Heroes, bir süre sonra oyunseverlere veda edecek. Ancak oyunun kapanacağı zamana kadar güncellemelerin devam edeceği de oyunculara aktarılırken, Marvel'in temsilcisinden şu şekilde açıklama geldi: “Marvel Heroes topluluğuna, Gazillion Entertainment ile olan ilişkimizi sona erdirdiğimizi ve Marvel Heroes oyununun kapatılacağını bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Marvel Heroes topluluğuna katılan oyunculara içtenlikle teşekkür ediyoruz. Oyun aktif olduğu zaman içerisinde güncellemelerimizi yapacağız.”

2013 yılında PC'ye bu yılın başında ise Xbox One ve PS4'e sunulan Marvel Heroes'in azımsanmayacak sayıda oyuncusu bulunuyordu. Hem ücretsiz olması hem de pek çok süper kahramanı barındırmasıyla ilgi çeken oyun ayrıca bir süredir çeşitli sorunlarla uğraşıyordu.

Oyuncular tarafından gelen açıklamalarda, oyunun forumundaki iki yöneticiden de bir süredir haber alınamadığı ifade edilmişti.