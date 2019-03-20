Disney-Fox Anlaşması Resmen Tamamlandı! X-Men ve F4 Eve Döndü!

Disney ile 21st. Century Fox arasında geçtiğimiz yıldan bu yana süren görüşmeler nihayet resmiye döküldü. Disney, 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını tam 71 milyar dolar karşılığında satın aldı. Bunun anlamı şu: Marvel’ın bundan sonraki filmlerinde X-Men ve Fantastic Four karakterleri de yer alabilecek.

Disney CEO’su Bob Iger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu bizim için olağanüstü bir an. Disney ile Fox’un rüştünü kanıtlamış yaratıcı içeriklerini bir araya getirmek inanılmaz dinamik ve yenilikçi bir döneme liderlik yapmamızı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında İngiltere, Avrupa ve Asya'daki Sky ve Star uydu yayınlarının yanı sıra, FX ve National Geographic kablo kanalları, Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Fox 2000 Pictures, ABD'deki 22 bölgesel spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisseleri Disney'in bünyesine katıldı.

Disney ile 21st. Century Fox arasındaki anlaşma, Marvel Sinematik Evreni’ni de yakından ilgilendiriyor. Zira anlaşmanın ardından Fox’un elindeki film arşivi ve fikri mülkiyetler Disney’e geçti. Bu da, daha önce Fox çatısı altında bulunan Fantastic Four, Deadpool ve X-Men gibi karakterlerin, gelecekte Marvel Sinematik Evreni’ne girecekleri anlamına geliyor.

Marvel Studios Başkanı Kevin Feigle, Aralık 2018’de katıldığı bir podcast yayınında, Deadpool ve X-Men filmlerinin 2019’un ilk altı ayında geliştirilmeye başlanabileceğini söylemişti.

2008 yılında Iron Man ile kapılarını açan Marvel Sinematik Evreni, 26 Nisan'da vizyona girecek Avengers: Endgame ile 10 yıllık serüvenin ilk perdesini kapatacak. Avengers’ın Thanos’u yendikten sonra Marvel’ın nasıl bir yol haritası çizeceği henüz belli değil; ancak yeni evrende X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin önemli bir yere sahip olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.