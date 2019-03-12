Disney'in Aladdin Uyarlamasından İlk Uzun Fragman Geldi

Başrolde sevilen oyuncu Will Smith’in olduğu Disney’in yeni Aladdin uyarlamasından ilk uzun fragman geldi.

Disney'in Aladdin remake’i 1992 yılındaki orijinal animasyon filmini temel alıyor. John August başta olmak üzere birçok senarist tarafından kaleme alınan senaryo ayrıca, "Aladdin ve Sihirli Lambası" masalına da dayanıyor.

Lambadaki yaramaz ama bir o kadar da sevimli mavi cini başarılı aktör Will Smith canlandırıyor. Aladdin’e, Jack Ryan dizisinin yıldızı Mena Massoud hayat verirken, Power Rangers filminden tanıdığımız Naomi Scott ise kahramanımızın büyük aşkı Jasmine’i canlandıracak. Ayrıca Krallığı ele geçirmek için uğraşan şeytani büyücü Jafar rolünde ise Marwan Kenzari’yi izleyeceğiz.

Disney’in yeni Aladdin uyarlamasını Snatch, Sherlock Holmes ve Kod Adı: U.N.C.L.E gibi başarılı yapımlara imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie yönetiyor. Filmin müzikleri ise 8 Oscar ödüllü Alan Menken tarafından bestelendi.

2019’un en merak edilen filmlerinden biri olan Aladdin, 24 Mayıs’ta vizyona girecek.

Öte yandan bu yıl yayınlanacak tek Disney remake'i Aladdin olmayacak. Tim Burton'ın “Dumbo” ve Jon Favreau'nun "The Lion King” uyarlamalarını yeniden izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan stüdyo, böylece genç neslin ikonik animasyon yapımlarıyla köprü kurmalarını sağlayacak.

Aladdin Fragmanı