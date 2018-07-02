Disney'in Dublör Robotu Süper Kahraman Edasıyla Uçuyor

Gelişen teknolojiyle birlikte dublörlerin yerlerini bilgisayar destekli grafiklerin alacağını düşünüyorsanız, Disney tarafından geliştirilen dublör robotun karizmatik videosunu kesinlikle izlemeniz gerekiyor.

Son zamanlarda eğlence dünyasına yönelik yaptığı satın alımlarla adından söz ettiren Disney, eğlence parklarında kullandığı animatronik robot teknolojisini, film setlerine taşıdı. Robot mühendisliğinin en ileri örneklerinden bir tanesini ortaya çıkarmayı başaran Disney’in ar-ge ekibi, gerçek bir süper kahraman gibi hareket eden ve inanılmaz atlayışlar gerçekleştiren robotlar geliştirdi.

Şirketin Stickman projesi kapsamında geliştirilen robotların, daha önce dublörler tarafından gerçekleştirilen tehlikeli hava hareketlerinde kullanılacakları söylenirken, robotların lazer kılavuzları ve yerleşik ivmeölçer yardımıyla hareketlerini gerçekleştirdikleri aktarıldı. Robotların mükemmel süper kahraman uçuşu yapabilecek kadar ileriye gidebildiği göze ilk çarpan detaylardan bir tanesi olurken, ilerleyen günlerde daha da geliştirilmesi planlanan robotların daha akrobatik olabilecekleri belirtildi.

Stickman adı verilen robotların ilk etapta filmlerde kullanılmak için geliştirildikleri, buna rağmen Disney’in eğlence parklarında da görev alabilecekleri söylenenler arasında yer aldı. Marvel karakterleri gibi giyinmiş ve mükemmel süper kahraman duruşlarıyla insanların üzerinden geçen robotların, oldukça ilgi çekici olabileceği de dile getirildi.