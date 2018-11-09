Disney’in Merakla Beklenen Yayın Hizmetinin İsmi Belli Oldu

Disney’in merakla beklenen çevrimiçi yayın platformunun ismi sonunda belli oldu. 2019’un sonlarında lanse edilmesi planlanan hizmetin ismi Disney + olacak.

Disney, yeni markasıyla birlikte platformda yayınlanacak iki büyük dizi projesini de duyurdu.

Bunlardan biri, Rogue One: A Star Wars Story ’de izlediğimiz Cassian Andor karakterinin spin-off’u olacak. Yeni Star Wars dizisinde başrol yine Diego Luna’ya emanet edilecek.

Şirketin açıkladığı bir diğer live-action serisi ise Marvel evreninin ünlü kahramanı Loki’nin hikayesine odaklanacak. Tom Hiddleston, ikonik karakter için yeniden Marvel evrenine geri dönecek.

Disney, izleyicileri dijital yayın hizmetine çekmek için rüştünü ispat etmiş projelerin spin-off’larına yöneliyor. Şirketin güvenli liman olarak gördüğü bu yapımlar, Disney +’ın kemik bir izleyici kitlesi yaratması adına önemli bir adım olacak.

Netflix, halihazırda sektördeki liderliğini güçlü bir şekilde koruyor, ancak Disney yapacağı hamlelerle piyasadaki kartların yeniden karılmasını sağlayabilir.

Disney’in Marvel evreninde geçecek tek dizisi Loki olmayacak. Şirket, Falcon ve Winter Soldier’ın yer aldığı bir dizi projesi daha geliştiriyor. Dizinin senaristliğini ünlü prodüktör ve yazar Malcolm Spellman yapacak. İki ünlü karakteri bir araya getirecek seri, Netflix'te yayınlanan Daredevil ve The Punisher gibi diğer Marvel serilerinin aksine, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige tarafından üretilecek.

Disney + 2019’un sonlarında hizmete sunulacak.