Disney'in Yeni Filmi Mulan, İlk Fragmanıyla Karşımıza Çıktı

Disney, Çin asıllı Amerikalı aktris Liu Yifei'nin başrol oynadığı Mulan filminden ilk fragmanı paylaştı. Aynı ismi taşıyan ünlü animasyonun beyaz perde uyarlaması olan film, yılın en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

1998 yılında vizyona giren ve Walt Disney Animasyon Klasikleri’nin 36. filmi olan Mulan, 20 yılı aşkın bir aranın ardından yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinin ilk yarısında paylaşılan fragman, izleyicilere müthiş bir aksiyon vadediyor. Babasını kurtarmak için erkek kılığına girerek savaşa katılan kahramanımız, kendini kanlı bir mücadelenin ortasında bulacak.

Mulan karakterini Çin asıllı Amerikalı aktris Liu Yifei canlandırıyor. Çin imparatorunu Jet Li oynarken, Gong Li ise filmin kötüsü olarak karşımıza çıkacak. Mulan'ın akıl hocası Komutan Tung'a ise Donnie Yen hayat verecek.

Yoson An, Jason Scott Lee, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei ve Nelson Lee ise filmdeki diğer oyuncular arasında yer alıyor.

Filmin senaryosunda Lauren Hynek, Rick Jaffa, Elizabeth Martin ve Amanda Silver’ın imzaları bulunuyor.

Yeni Zelandalı sinemacı Niki Caro’nun yönetmen koltuğunda olduğu Mulan remake’i, 17 Nisan 2020’de vizyona girecek.

Mulan Fragmanı