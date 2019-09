Disney+ Klasik Marvel Animasyon Serisi ile Geliyor

Disney+ platformunun Kasım ayında hizmete açılması planlanıyor ancak Hollanda’nın bazı bölgelerinde hizmete erişim şimdiden açılmış gibi görünüyor.

İyi haber şu ki, hizmetin sadece deneme sürümü kullanıma sunulmuş. Hatta bu sürüm sayesinde, tam sürümde bizleri nelerin beklediğine (90’ların Marvel Animasyon Serileri gibi) dair şimdiden bir fikir sahibi olduk.

Tüm bunlar Amsterdam’da yaşayan GJ Kooijman isimli bir Twiter kullanıcısının attığı bir tweet ile ortaya çıktı. Disney+’nın deneme sürümünü kullanan Kooijman, platformda 90’ların X-Men ve Spider-Man serileri gibi birçok klasik Marvel çizgi filminin yer aldığını keşfetti. Eğer bu çizgi filmleri izleyerek büyüyenlerdenseniz, geçmişe doğru güzel bir geridönüş yaşayıp anılarınızı tazeleyebilirsiniz.

