Disney & Pixar, Yeni Animasyon Filmi Soul'u Duyurdu

Disney & Pixar, önümüzdeki yaz beyaz perdede boy gösterecek yeni animasyon filmi Soul’u duyurdu.

Merakla beklenen 3D animasyon komedi-macera filmi Toy Story 4’ün prömiyerini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştiren Walt Disney Pictures, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Soul adındaki yeni animasyon filminin 19 Haziran 2020’de vizyona gireceğini duyurdu.

“Soul, yaşamın en önemli sorularının cevaplarını keşfetmek için sizi New York şehrinin sokaklarından kozmik alemlere götürecek bir yolculuğa çıkacak” diyen stüdyo, Disney & Pixar hayranlarını heyecanlandırdı.

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life’s most important questions. Disney & Pixar’s “Soul” arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/SugTIzbeVp