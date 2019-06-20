Disney & Pixar, Yeni Animasyon Filmi Soul'u Duyurdu

Disney & Pixar, önümüzdeki yaz beyaz perdede boy gösterecek yeni animasyon filmi Soul’u duyurdu.

Merakla beklenen 3D animasyon komedi-macera filmi Toy Story 4’ün prömiyerini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştiren Walt Disney Pictures, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Soul adındaki yeni animasyon filminin 19 Haziran 2020’de vizyona gireceğini duyurdu.

“Soul, yaşamın en önemli sorularının cevaplarını keşfetmek için sizi New York şehrinin sokaklarından kozmik alemlere götürecek bir yolculuğa çıkacak” diyen stüdyo, Disney & Pixar hayranlarını heyecanlandırdı.

One year from today, Pixar Animation Studios will take you on a journey from the streets of New York City to the cosmic realms to discover the answers to life’s most important questions. Disney & Pixar’s “Soul” arrives in theaters on June 19, 2020. pic.twitter.com/SugTIzbeVp — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 19, 2019

Film, Inside Out’un yönetmeni Pete Docter tarafından yönetilecek. Soul’un yapımcı koltuğunda ise Lou ile 90. Akademi Ödüllerinde En İyi Kısa Animasyon Filmi Oscar'ı adaylığı kazanan animatör Dana Leigh Murray oturacak.

Proje, Pixar'ın ilk orijinal filmi Onward'un gösterilmesinin ardından izleyicileriyle buluşacak.

Daha önce Coco, Toy Story serisi, Sevimli Canavarlar, Inside Out ve İnanılmaz Aile gibi hit yapımlara imza atmış olan Disney & Pixar ortaklığı, Soul ve Onward ile çıtayı bir üst seviyeye taşıyacak.

Soul, 19 Haziran 2020’de izleyicilerle buluşacak. Stüdyonun yeni filmi Toy Story 4 ise beyaz perdedeki macerasına bu hafta cuma günü başlayacak.