Disney + Platformundan Kullanıcıları Cezbedecek Teklif

Disney’in bu yılın başlarında tanıttığı yeni video odaklı yayın hizmeti Disney +, ESPN + ve reklam destekli Hulu ile aylık 12.99 dolarlık bir paket olarak satışa sunulacak.

Gittikçe kızışan streaming yayın piyasasındaki yerini Disney + platformu ile alan dev stüdyo, potansiyel müşterilerinin karşısına oldukça cazip bir teklifle çıktı.

Pazar lideri Netflix’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) hegemonyasını kırmak isteyen Disney, çiçeği burnunda olan dijital yayın platformunun ESPN + ve reklam destekli Hulu ile aylık 12.99 dolarlık bir paket olarak satışa sunulacağını açıkladı. Söz konusu rakam, Netflix’in ABD’deki standart planı ile aynı fiyat etiketine sahip.

Daha önce bildirdiğimiz gibi Disney, geçtiğimiz mart ayında 21st Century Fox'un eğlence alanındaki varlıklarını 71 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Anlaşma kapsamında, ESPN başta olmak üzere ABD'deki 22 spor kanalı ve Fox grubunun dijital yayın platformu Hulu'daki hisseleri Disney'in bünyesine geçti.

Öte yandan şirket, bu yılın başlarında tanıttığı Disney +’ın bireysel kullanıcılar için ayda 6.99 dolar fiyat etiketine sahip olacağını açıklamıştı. Lansmanda ESPN + ve Hulu ile entegre bir paketin de olacağı dile getirilmiş; ancak bu konuda somut bir açıklama yapılmamıştı.

Disney, yeni markasıyla birlikte platformda yayınlanacak iki büyük dizi projesini de duyurmuştu. Bunlardan biri, Rogue One: A Star Wars Story ’de izlediğimiz Cassian Andor karakterinin spin-off’u olacak. Yeni Star Wars dizisinde başrol yine Diego Luna’ya emanet edilecek.

Şirketin açıkladığı bir diğer live-action serisi ise Marvel evreninin ünlü kahramanı Loki’nin hikayesine odaklanacak. Disney ayrıca diğer MCU karakterleri Falcon ve Winter Soldier’ın yer aldığı bir dizi projesi daha geliştiriyor.