Disney Plus Abone Sayısı Açıklandı: Netflix'i Geçebildi mi?

Disney Plus'ın güncel abone sayısı açıklandı ve şirket son 3 aylık dönemde 12 milyon abone kazandığını belirtti. Peki Netflix'le rekabeti ne durumda?

Disney Plus Abone Sayısı Açıklandı: Netflix'i Geçebildi mi?
Barış Bulut
Barış Bulut -

Disney Plus ülkemizde hizmete başlamasıyla birlikte globalde olduğu gibi büyük ilgi gördü ve yeni yayınlanan abone sayısı verilerine bakılırsa bu ilgi ve popülaritesini tüm Dünya'da yaymaya devam ediyor.

TechCrunch tarafından bildirildiği üzere şirket, 2022'nin dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Rapora göre Disney Plus'ın şu anda Dünya çapında 164.2 milyon Disney Plus abonesi bulunuyor ve üçüncü çeyrekte sahip olduğu 152,1 milyona kıyasla 12 milyon abonelik artışı yaşamış durumda.

Wall Street'e göre hizmetin yalnızca yaklaşık 9 milyon abone büyüme yaşaması bekleniyordu, bu nedenle şirket beklentilerini âdeta delip geçti.

Disney Plus Abone Sayısı Açıklandı: Netflix'i Geçebildi mi?

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The Walt Disney Company'nin CEO'su Bob Chapek, Disney Plus, Hulu ve ESPN Plus dâhil olmak üzere şirketin şu anda sahip olduğu akış hizmetlerinde 235 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu söyledi.

235 milyondan fazla abonesi olan Disney, toplam abone sayısında (Disney Plus, Hulu ve ESPN'i dâhil ettiğimizde) bir kez daha Netflix'i geçmeyi başardı. Netflix, tek yayın hizmetiyle 2022'nin üçüncü çeyreğinde 223 milyon aboneye ulaşabilmişti.

Yeni abonelik rakamları, Disney Plus'ın reklamlı aboneliğini başlatmasından ve abonelikleri zamlamasından yaklaşık bir ay öncesini ele alıyor. Yeni reklamlı Disney Plus aboneliği 8 Aralık'ta bazı bölgelerdeki kullanıcılara sunulacak.

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