Disney Plus Dizisi Arayış'tan İlk Fragman Geldi: Aslı Enver ve Dahası!

Türkiye’deki orijinal içeriklerine yenilerini eklemeye devam eden The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus, yerli ve yabancı içerikleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi sürdürüyor.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın yaptığı, özgün hikâye ve senaryosunu Nükhet Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, ödüllü yönetmen Emin Alper'in yönettiği 'Arayış' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

İlk sinyallerin verildiği tanıtımda Mehmet Günsür’ün canlandırdığı Tufan karakterinin "Mutluluk bir ada, kulaç attıkça uzaklaşan, asla ulaşamadığımız bir ada" sözleri dikkat çekerken, Aslı Enver’in canlandırdığı Nisan'ın "Acılarına karşılık vadedilen bir cennet var, kalbine güven, orada bir yerde…" dediği çarpıcı sahneler dikkatleri çekiyor.

Arayış İlk Fragmanı

Arayış Oyuncuları

Aslı Enver

Mehmet Günsür

Defne Kayalar

Devin Özgür Çınar

Erol Babaoğlu

İpek Türktan

Erdem Şenocak

Begüm Akkaya

Şeyma Gökçe Cengiz

Onur Ünsal

Eylem Yıldız

Oral Özer

Ali Yoğurtçuoğlu

Arayış Konusu

Nisan, hasta, mutsuz ve yolunu kaybetmiş bir ruh olarak metropol hayatına sıkışmıştır. Arkadaşı ortadan kaybolduktan sonra, şaibeli bir tarikata ulaşarak izini sürer. Tarikatın vaadine kayıtsız kalamayan Nisan, gizemli bir adam olan Tufan’ın peşinden bilinmezliklerle dolu bir maceraya atılır. Orijinal dizi 'Arayış', metafizik, mutluluk, varoluş ve aşk temalarını sorgulatacak ve çok yakında sadece Disney Plus'ta yayınlanacak.