Disney Plus'ın İkinci Türk Dizisi "Dünyayla Benim Aramda" Duyuruldu

Türkiye'de 14 Haziran’da yayın hayatına başlayacak olan ve açılışıyla eş zamanlı ilk Türk orijinal dizisi 'Kaçış'ı aboneleriyle buluşturacak olan Disney Plus, orijinal yerli içeriklerine bir yenisini daha ekledi. Çok konuşulacak dijital platform, ikinci yerli orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'yı duyurdu.

The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus için heyecanlı bekleyiş sürerken platform, yeni yerli orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'yı duyurdu. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu Disney Plus'ın, geçtiğimiz haftalarda çekimleri başlayan ikinci yerli orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.

Kaçış'ın Ardından Yeni Bir Türk Dizisi Daha Geliyor

İzleyenlerin kendi hayatlarından birçok duyguyu bulacağı 'Dünyayla Benim Aramda', içindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan bir kadının, zaman geçtikçe yabancılaşmaya başladığı sevgilisine, ilişkilerini ayakta tutmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve ardından yaşananları anlatıyor. Seyircinin, ilişkilerin insanlar üzerindeki etkilerine ve ilişkiler üzerinden yaşadıkları büyük içsel değişimlere tanıklık edeceği dizi, yakında Disney Plus'ta yerini alacak.

Disney Plus, 14 Haziran'da Türkiye pazarında 1000'den fazla film, 400'ün üzerinde dizi ve 170 orijinal yapımdan oluşan içerikle hizmet vermeye başlayacak. Disney Plus, 14 Haziran'da hizmete sunulduktan sonra Türk kullanıcılar tüm Star Wars içeriklerine, 100'e yakın Marvel içeriğine, Disney ve Pixar'a ait animasyon filmlerine, Lost, The Walking Dead ve How I Met Your Mother gibi artık tamamen ikonikleşmiş dizilere ve tamamen Türk yapımı Kaçış gibi yerli içeriklere erişebilecek.