Disney Plus İçerikleri Netflix'e Geri Dönüyor Olabilir!

Bloomberg'e göre The Walt Disney Company'nin çok ihtiyaç duyulan nakdi toplamak için Disney Plus filmlerini ve TV dizilerini lisanslama olasılığını araştırdığı bildiriliyor. Rapor, Disney'in 8 Şubat Çarşamba günü yapacağı ve CEO Bob Iger'in şirketin yenilenmiş yayın stratejisiyle ilgili ayrıntıları açıklaması beklenen 2023'ün ilk çeyreği kazanç görüşmesi öncesinde geldi.

Disney, yayın tarafında maliyetleri düşürme baskısı altında. Şirketin 2022'nin 4. çeyreğinde doğrudan tüketiciye yönelik işletme zararları 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Disney'in 2022'nin 3. çeyreğinde yayın bölümüne aktardığının neredeyse iki katıydı (0,8 milyar dolar).

Anlaşılır bir şekilde şirket önümüzdeki 12 ay içinde daha da fazla para kaybetmekten endişe duyuyor. Şirketin bu sorunu çözme planının bir parçasının Disney'e ait içeriği diğer platformlarda yayınlamak olduğuna inanılıyor ancak hangi projelerin diğer platformlara geçiş yapabileceği belli değil.

Disney Plus, İçeriklerini Rakip Hizmetlere Satmayı Planlıyor

Disney bazı rakiplerine film ve dizi satma planlarını doğrularsa son aylarda bunu yapan ikinci büyük yayıncı olacak. Yayın sektöründeki harcamalarını kısıtlayan Warner Bros Discovery (WBD) de Raised by Wolves ve The Nevers gibi bazı HBO Max içeriklerinin haklarını Tubi ve Roku gibi rakip platformlara satmıştı.

Disney içeriğinin diğer hizmetlere olası geri dönüşü, Disney Plus'ın piyasaya sürülmesinden önceki dönemin anılarını canlandıracak. Disney, Kasım 2019'da yayın akış sektörüne girmeden önce Disney'e ait filmler ve diziler Netflix gibi yayıncılarda mevcuttu ve dünyanın en iyi yayın hizmeti, Daredevil ve Jessica Jones da dâhil olmak üzere neredeyse tüm Marvel yapımı TV programlarına ev sahipliği yapıyordu. Disney Plus'ın gelişi ve ardından Netflix'in Marvel TV dizileri anlaşmasının sona ermesiyle bu anlaşma da sona ermişti.

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney Plus içerikleri diğer platformlara gelmeli mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.