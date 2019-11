Disney Plus için Olağanüstü Talep Açıklaması

Disney, yaptığı açıklamada Disney Plus servisi için "olağanüstü talep" olduğunu vurguladı.

Başarılı Bir Giriş Yaptı

Disney tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Kasım tarihinde hizmete sunulan Disney Plus servisine ilk gün on milyon kullanıcı kayıt oldu. Analistler hizmetin 2019 yılının sonunda sekiz milyon aboneye ulaşacağını tahmin etmişti. Disney Plus, beklentilerin üstünde bir giriş yapmış olsa da, bunun en büyük payı yedi gün deneme süresi ile alakalı.

Açıklamalardan sonra şirketin hisse değerleri yüzde 7,3 oranında artış gösterdi ve 150 dolar sınırına kadar yükseldi.

Salı günü kullanıma sunulan servis, ilk birkaç saatlik periyot içerisinde bazı teknik sorunlar ile karşı karşıya kaldı. Bu durum hakkında açıklama yapan Disney, bu sorunun yüksek talebe bağlı olduğunu belirtti. İleriye dönük hedeflerde de bulunan şirketin 2024 yılına kadar altmış milyon ila doksan milyon arasında kullanıcı sayısı edinmeyi beklediğini söyleyebiliriz.

Hangi Ülkelerde Kullanılabiliyor?

Disney Plus şu an için Amerika, Kanada ve Hollanda sınırları içerisinde kullanılabiliyor. Bununla birlikte destekli bölgeleri genişletme çalışmaları da sürüyor.

Hizmet 19 Kasım tarihinde Avustralya, Yeni Zelanda ve Porto Riko için kullanılabilir olacak. Benzer şekilde 31 Mart 2020 tarihinde de Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya dahil olmak üzere Batı Avrupa pazarlarına girmesi hedefleniyor.

Servisin ülkemizde kullanılabilir olup olmayacağı pek bilinmiyor. Ancak şu aşamada en azından kısa vadede beklememiz pek de doğru olmaz. Yani Netflix, en azından bir süre için daha rakipsiz olacak.