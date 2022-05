Disney Plus'ın İlk Türk Dizisi Kaçış'tan İlk Fragman Geldi

14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus için geri sayım devam ediyor. Disney Plus'ın ilk Türk içeriği olarak geçtiğimiz günlerde açıklanan ve setten paylaşılan kareleriyle merak uyandıran Kaçış dizisinden ilk fragman yayınlandı.

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film'in üstlendiği, hikâyesini Engin Akyürek’in kaleme aldığı, senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı ve yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Disney Plus'ın ilk Türk dizisi Kaçış'tan gelen ilk fragman seyirciyle buluştu. Dizinin etkileyici atmosferine dair ipuçlarının verildiği ilk fragmanda Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramı, dizinin başrolünde yer alan Engin Akyürek'in canlandırdığı Mehmet'in gözünden seyirciye aktarılıyor. Çarpıcı anlara sahne olan fragman, diziye dair heyecanı giderek yükseltiyor.

Dram, macera ve aksiyonu bir araya getirecek dizide Akyürek'e İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim eşlik ediyor.

Disney Plus'ın İlk Türk Dizisi Kaçış'ın Fragmanı

Kaçış; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri heyecan dolu bir dille anlatılıyor. Araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi anlatırken Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan Kaçış çok yakında sadece Disney Plus'ta yayınlanacak.