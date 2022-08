Disney Plus Paket Fiyatları Zamlanıyor

Disney, ABD'de 8 Aralık'tan itibaren Disney Plus'ın fiyatını şu anki 7,99$/ay fiyatından 10,99$/ay'a yükselttiğini açıkladı. Zam, şirketin yakında 7,99$/ay reklam destekli bir abonelik içerecek olan fiyatlandırma seçeneklerini yeniden yapılandırmak istediği için geliyor.

Disney ayrıca Hulu aboneliğinin fiyatını da yükseltiyor. Reklamsız abonelik ayda 12,99$'dan 14,99$'a yükselirken, reklam destekli sürüm 7,99$'a mal olacak. Yeni fiyatlandırma 10 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Disney ayrıca, Disney Plus ve Hulu'yu içeren ve aylık 9,99$ tutarında reklam içeren bir paket sunuyor. Disney Plus, Hulu ve reklam destekli ESPN Plus ise aylık 19,99$'a mal olacak. Geçen çeyrekte Disney, Disney Plus'a yaklaşık 8 milyon yeni abone kazandırmayı başardığını bildirmişti, aynı zamanda Netflix son 10 yıl içinde ilk kez abonelerde bir azalma olduğunu açıklamıştı.

Disney Plus Abone Sayısındaki Artışını Sürdürüyor

Şimdi, Disney CEO'su Bob Chapek, üçüncü çeyrekte Disney Plus'a 14,4 milyon müşteri ekleyerek tüm hizmetlerinde toplam 152 milyon 221 milyona ulaştığını söylüyor ancak aynı zamanda, akış birimlerini içeren doğrudan tüketiciye yönelik bölümü, önceki yıllara göre daha fazla para kaybetti. Disney'e göre, Disney Plus için artan üretim ve programlama maliyetleri ve ESPN Plus'taki yüksek spor programlama maliyetleri kayıplara katkıda bulundu.

Şirket ayrıca bir kazanç çağrısı sırasında 2024 yılı için abone tahminini düşürdü. Artık Disney Plus'ın önceki 230 milyon ila 260 milyon tahmini yerine 215 milyon ila 245 milyon aboneye sahip olması bekleniyor.

Yeni reklamlı paketin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, gelirse mevcut paket fiyatlarının ne olacağı şimdilik belirsiz.