Disney Plus Paketlerine Zam Geliyor: İşte Zamlı Fiyatlar!
Disney Plus paketleri de ardı arkası gelen zamlardan nasibini alıyor. Küresel çapta yapılan zamın Türkiye'ye nasıl yansıyacağı ise merak konusu. İşte detaylar!
Ülkemizde olduğu gibi küresel çapta da artış gösteren enflasyon, yayın hizmetlerini de etkiliyor. Disney Plus yakında gelecek yeni bir zammı duyurdu. Bu yeni zamlı fiyatlar reklamlı aboneliği de etkileyecek.
8 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni zamlı fiyatlarla Disney Plus'ın mevcut aylık 8 dolarlık aboneliği 11 dolara çıkacak. Reklamsız bir yıllık abonelik ise yıllık 110 dolara mal olacak. Reklamlı abonelik ise yıllık planda aylık 8 dolara denk düşüyor.
Disney Plus paket fiyatları da artıyor. Disney Plus'ta reklamsız gelen ancak Hulu'daki reklamları tutan mevcut paket 14 dolardan 15 dolara çıkıyor. Ayrıca 7 Aralık'tan itibaren yeni müşteriler tarafından kullanılamayacak. Bunun yerine Hulu ile birlikte gelen ve her iki hizmette de 10 dolar karşılığında reklam destekli görüntülemeyi içeren yeni bir Disney Plus Duo temel planı var. Bu plan mevcut Disney Plus aboneleri için mevcut değil, şimdilik sadece yeni aboneler ve mevcut Hulu aboneleri için olacak.
Disney Plus Türkiye'den Henüz Açıklama Yok
Bu yeni zamların şu anda küresel çapta duyurulduğunu belirtelim. Türkiye özelinde bir fiyat artışı olup olmayacağı belirsiz ancak yeni reklamlı abonelik Türkiye'de hizmete sunulursa mevcut reklamsız aboneliğin fiyatı reklamlı aboneliğin fiyatı olacak şekilde benzer tarife uygulanması mümkün. Yakında daha fazla bilgi almayı umuyoruz.
Küresel çaptaki yeni Disney Plus fiyatları ise şu şekilde:
|Paket
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Reklamlı Disney Plus (Yeni)
|-
|8 dolar/ay
80 dolar/yıl
|Reklamsız Disney Plus
|8 dolar/ay
80 dolar/yıl
|11 dolar/ay
110 dolar/yıl
|Disney Bundle Duo Basic (Belirli Bölgelere Özel)
|-
|10 dolar/ay
|Disney Bundle Trio Basic (Belirli Bölgelere Özel)
|-
|13 dolar/ay
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