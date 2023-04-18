Disney Plus, İki Kampanya ile Promax Experience Europe 2023'te Finalde!

Disney Plus, eğlence pazarlaması ve tasarımı alanlarında olağanüstü başarıları değerlendiren Promax Experience Europe 2023 Ödülleri'nde iki kampanya ile finale kalmayı başardı. Promax deneyimi, Disney Plus’ın Türkiye'deki yayın hayatına başlamasının ardından gerçekleşen iki farklı kampanyasını ödüllendirmiş oldu.

Disney Plus'ın ünlüler üzerindeki etkisini anlatan "Disney Plus Türkiye'de, etkisi her yerde! (Get The Feeling)" reklam serisi, finale kalan kampanyalardan biri. Reklam filmleri, Halit Ergenç, Cansu Dere ve Can Yaman'ın yer aldığı çok sevilen üç aktör tarafından canlandırılıyor.

Disney Plus'ın Kampanyalarında Popüler Aktörler Yer Alıyor

Diğer bir Disney Plus finalisti ise markanın "Türkiye Lansmanı" kampanyasından oluşuyor. National Geographic, Marvel ve Pixar'dan yapımların ikonik sahnelerinin Türkiye'de canlandırıldığı üç reklam filmi, kampanyayı temsil ediyor.

Promax, yaratıcı yetenekleri bir araya getiren ve Avrupa eğlence pazarlamasının en prestijli ödüllerinden biri olan Promax Experience Europe 2023'te, yılın en iyilerini 9-10 Mayıs tarihlerinde Amsterdam De Hallen Studio's'ta ödüllendirecek.

Disney Plus, Halit Ergenç'in oynadığı "Star Wars" konseptli reklam filmiyle 2022 Clio Entertainment Awards'tan "En İyi Teaser" ve "En İyi Özel Çekim Reklam Filmi" dallarında 2 gümüş ödül ile dönmeyi başardı.