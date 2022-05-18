Disney Plus'ın Reklamlı Aboneliğinin İlk Detayları Belli Oldu

Disney Plus'ın ülkemizde hizmete girmesine 1 aydan az bir süre kaldı. 14 Haziran'da ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan servisin ücretleri aylık 34,99 TL ile yıllık 349,90 TL olarak açıklanmıştı. Reklamlı aboneliğinin ne zaman geleceği ve hangi fiyata sahip olacağı ise merak konusuydu. Bugün bu konuda ilk detaylar geldi.

Disney Plus'ın reklamlı aboneliği bu yılın sonlarına doğru sisteme eklenecek. En çok merak edilen konulardan bir diğeri ise bu reklamların ne sıklıkla çıkacağı yönündeydi. Şirket, kullanıcılara sık ve uzun reklamlar göstermeyi planlamıyor. Saatte maksimum 4 dakika reklam göstermeyi planlayan şirket, okul öncesi çocuklara ait profillerde reklam gösterilmeyeceğini de açıkladı. Walt Disney'den Rita Ferro bu konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu:

"Çocukları hedeflemek adına hiçbir zaman çocuklar hakkında veri toplamayacağız. Reklam destekli Disney Plus aboneliğini izlemek için kendi profillerini kullanan okul öncesi çocuklar, herhangi bir reklam görmeyecekler."

Bu kararın altında yatan en büyük neden elbette kanunlar çerçevesinde zorunda oldukları tutum. 13 yaşından küçük çocuklar üzerinden veri toplanması kanunen yasak bu nedenle firmalar bu tarz adımlar atmak zorunda kalıyor.

Disney Plus Reklamlı Abonelik Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şimdilik bu reklamlı paketin fiyatı hakkında bilgi yok ancak reklamlı abonelik geldikten sonra standart aboneliğin fiyatında artış gözlemlenmesi bekleniyor. Bu yüzden reklamlı abonelik kullanmayı düşünmüyorsanız standart abonelik zamlanmadan yıllık plana abone olmayı düşünebilirsiniz.

Peki siz reklamlı abonelik hakkında ne düşünüyorsunuz? Geldiği zaman kullanmayı tercih edecek misiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.