Disney Plus Türkiye Fiyatı Belli Oldu

The Walt Disney Company'nin dijital içerik platformu Disney Plus, Türkiye'ye geleceğini geçtiğimiz aylarda resmî olarak duyurmuştu. Platform yayına başlayacağı tarihi net olarak paylaşmasa da tahmini olarak yaz ayları işaret ediliyordu.

Disney Plus, günümüzde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geopgraphic içerikleriyle birlikte birçok dizi, film ve orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında ülkemizde de yayın hayatına başlaması beklenen aylık abonelik sistemine sahip içerik platformunun ücretinin ne olacağıysa merak konusuydu.

Disney Plus Türkiye Fiyatı

Bugünse Apple bir telefonun abonelik kısmından alınan bir ekran görüntüsünde Disney Plus aboneliğinin ücret planını görebiliyoruz. Görsele göre 1 aylık ödeme planı 47,99 TL iken 1 yıllık ödeme planı 479,99 TL. Özellikle muadilleriyle kıyaslanıldığında bu fiyatların fazlasıyla fahiş olduğunu söylemek mümkün. Yine de doğrudan şirket tarafından resmî bir açıklama henüz gelmedi.

Peki ya siz bu fiyat hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.