Disney Plus'ın Türkiye'de Yayınlayacağı İçerik Sayısı Açıklandı

Dijital akış platformları her geçen gün artmaya devam ediyor. Globalde devam eden ve Netflix'in büyük kayıplarına neden olan rekabet artık yakında ülkemize de taşınacak. 14 Haziran itibari ile ülkemizde yayın hayatına başlayacak olan Disney Plus'ın Türkiye'de yayınlayacağı içerik sayısı da açıklandı.

Disney Plus, yapmış olduğu açıklama ile birlikte 14 Haziran'da Türkiye pazarında 1000'den fazla film, 400'ün üzerinde dizi ve 170 orijinal yapımdan oluşan içerikle hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Bu içeriklerle ilgili kısa bir önizleme de sunan Disney yetkilileri platform 14 Haziran'da hizmete sunulduktan sonra Türk kullanıcılarının tüm Star Wars içeriklerine, 100'e yakın Marvel içeriğine, Disney ve Pixar'a ait animasyon filmlerine, Lost, The Walking Dead ve How I Met Your Mother gibi artık tamamen ikonikleşmiş dizilere ve tamamen Türk yapımı Kaçış gibi yerli içeriklere erişilebileceğini açıkladı.

Disney Plus 7 Farklı Profil Oluşturmaya İzin Verecek

Şimdilik globaldeki Disney Plus içeriklerinin tamamının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda bilgi yok ancak bir diğer önemli bilgi satın alınan her üyelikte 7 farklı profil oluşturulabilecek olması. Netflix'in şu anda yaşadığı sorunlar nedeniyle bu hizmeti ücretli sisteme çevirme çabası hem makul fiyatı hem de kullanışlılığı sayesinde Disney Plus'ı ülkemizde bir adım öne çıkarabilir.

Eğer siz de Disney Plus aboneliği almayı planlıyorsanız lansman tarihi olan 14 Haziran'a dek süren tanışma paketinden hemen şimdi Disney Plus adresine giderek faydalanabilirsiniz

Peki siz Disney Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde gerekli başarıya ulaşabilecek ve Netflix için önemli bir rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.