Disney Plus bu yaz Türkiye’de yayına başlıyor!

Uzun bir süredir gündemde yer alan ve Türkiye’ye gelmesi için heyecanlı bekleyişin sürdüğü Disney Plus ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Dünyada birçok ülkede yayın yapan Disney+ bu yaz Türkiye dahil 42 ülke ve 11 yeni bölgede yayına başlayacağını açıkladı. Disney, Marvel, National Geographic, Pixar, Star Wars ve daha fazlasının yer aldığı platformda binlerce saatlik içerik bulunuyor.

Fox Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda ‘Disney+ bu yaz Türkiye'de! Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan, dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu yepyeni bir platforma hazır olun’ ifadeleri kullanıldı.

Aralık 2021'deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) toplantısında mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren Disney Plus'a Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verilmişti.

Disney Plus Türkiye Abonelik Ücretleri Ne Kadar Olur?

Disney+ ile ilgili net fiyatlar henüz belli olmasa da, abonelik ücretlerinin Türkiye'deki rakiplerinin ortalamasında olacağı tahmin edilebilir. Yurt dışı abonelik ücretlerini dolar kuru ile çarpmak yerine rakiplerin fiyat politikasını incelemek daha doğru olacaktır. Çünkü Netflix platformu, en yüksek ücretli içerik platformu olsa da yurt dışı fiyatlarına bakıldığında halen Türkiye'den yüzde 75 daha ucuz abonelik ücreti talep ediyor.

Ücretli dijital içerik platformu Netflix ve Amazon'un yurt dışı ve Türkiye abonelik ücreti karşılaştırması şu şekilde:

Netflix:

Yurt dışı ücretleri: 9,99 dolar, 15,49 dolar, 19,99 dolar/ay

Türkiye ücretleri: 26,99 TL, 40,99 TL, 54,99 TL/ay

Amazon Prime Video:

Yurt dışı ücreti: 12,99 dolar/ay

Türkiye ücreti: 7,90 TL/ay

Bunun yanında Disney Plus'ta Netflix gibi ayrı ayrı paketler yok. Netflix paketlerinin ortalama fiyatlarını düşünürsek Disney Plus'ın Türkiye fiyatının 25 - 45 TL arasında olacağı tahmin edilebilir.

Disney+’ın Bu Yaz Yayına Başlayacağı Ülkeler