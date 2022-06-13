Disney Plus'ın Yeni Türk Dizisi Kod Adı 'Gri' Duyuruldu

14 Haziran yani yarın Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan The Walt Disney Company'nin tüm Dünya'da milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın orijinal yerli içeriklerine bir yenisi daha eklendi. Kod adı 'Gri' olan suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki dizinin çekimleri başladı.

Yeni duyurulan yerli ve yabancı içerikleriyle uzun zamandır heyecanla beklenen The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney Plus, orijinal yerli içeriklerinden bir yenisini daha duyurdu. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, Yağmur & Durul Taylan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Gri' kod adlı dizinin çekimleri başladı.

Disney Plus'tan Yeni Yerli İçerik: Kod Adı 'Gri'

Başrollerinde Timuçin Esen ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizinin kadrosunda ayrıca Alican Yücesoy, İlayda Akdoğan, Buçe Buse Kahraman, Mücahit Koçak, Onur Bilge, Selin Kahraman ve Daniel Koray Özsoy bulunuyor.

Suç, gizem ve psikolojik gerilim türündeki 8 bölümlük dizinin geçtiğimiz haftalarda çekimleri başladı. Setten ilk karelerin paylaşıldığı dizi, başarılı ve saygın bir avukat olan Fuat'ın hayatının, kızının yaşadığı talihsiz bir olayla değişmesini konu alıyor. Fuat, yaşanan olayın intikamını almak isterken telefonuna gelen esrarengiz mesajlarla hayatı tepetaklak oluyor ve geçmişiyle yüzleşiyor.

Disney Plus, ülkemizde yarın yani 14 Haziran tarihinde yayın hayatına başlayacak. Çıkışıyla birlikte yayın hizmetinde yer alacak ilk Türk dizisi Kaçış olacak. Geçtiğimiz günlerde ise bir diğer yeni Türk dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' duyurulmuştu.