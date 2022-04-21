Disney Plus'ın İlk Türk Dizisi Kaçış'tan İlk Görseller Paylaşıldı

Disney Plus'ın ilk Türk dizisi olacak olan Kaçış'tan ilk görseller paylaşıldı.

Uzun süre Türkiye'de hizmeti girmesi için beklediğimiz Disney Plus'ın önce Türkiye'de hizmetlerine başlayacağı, daha sonra ise Türkiye fiyatı ve yayın hayatına başlayacağı tarih paylaşılmıştı. Bugünse platformun ilk Türk dizisi Kaçış'tan ilk görseller paylaşıldı.

Kaçış Dizisinin Konusu

14 Haziran'da Türkiye'de hizmete başlamasıyla birlikte izlenebilecek dizilerden biri olacak olan Kaçış, dram ve aksiyon türünde bir dizi olarak karşımıza çıkacak. Oyuncu kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Onur Bay, Engin Akyürek ve Levent Ülgen gibi isimler bulunan dizinin çekimleri bir süredir Gaziantep'te sürüyor.

Kaçış, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak adına Ezidi köyüne gitmeleri ile başlayacak. Dizi, sınır ötesine sızan bu grubun bir baskın sonrası terör örgütünün eline düşmelerini konu alacak.

Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film’in üstlendiği dizinin senaryosunu Engin Akyürek ve Ali Doğançay yazdı. Yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor. Kaçış, Disney Plus'ın ülkemizde yayın hayatına başlamasıyla birlikte 8 bölümlük sezonuyla izlenebilir olacak.

Disney Plus'ın İlk Türk Dizisi Kaçış'tan Görseller