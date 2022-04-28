Disney Plus'ın İndirimli Yıllık Fiyatı Belli Oldu

Netflix'in en büyük akış platform rakiplerinden biri olan Disney Plus çok yakında Haziran ayında ülkemizde kullanıma sunulacak. Geçtiğimiz ay aylık fiyatı açıklanan platformun fiyatı hepimizi sevindirmişti. Şimdi ise firma karşımıza yıllık indirimli fiyatıyla çıkıyor.

Disney Plus'ın ülkemiz için açıklanan son rakamları aylık 34.99 TL, yıllık 349.90 TL şeklindeydi. Disney'in yapmış olduğu bu yeni yıllık indirim kampanyasının adı Tanışma Paketi olarak açıklandı ve bu kampanya 8 aylık ücret ödeyip 12 aylık aboneliğe sahip olmanızı sağlıyor.

Bu bağlamda paketin fiyatı 279,90 olarak belirlenmiş durumda. Ülkemize özel fiyatlandırması ve bu tarz kampanyalarda bulunması Disney'i hem ülkemizde hem de globalde en büyük rakibi Netflix karşısında öne çıkaran etkenlerden biri.

Disney Plus Tanışma Paketi Detayları

Disney'in açıklamış olduğu bu tanışma paketinden, lansman tarihi olan 14 Haziran'a kadar kayıt olup satın alma işlemlerinizi tamamladığınız takdirde yararlanabiliyorsunuz. Bu sayede 1 yıllık üyeliğiniz yalnızca 8 aylık ücrete gelmiş oluyor.

Siz de bu kampanyayı kaçırmak istemiyorsanız buradan Disney Plus ana sayfasına giderek üyeliğinizi başlatabilirsiniz.

Peki siz Disney'in bu fiyatlandırması ve kampanyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney ülkemizde Netflix'e iyi bir rakip olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.