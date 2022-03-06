Disney+ Reklamlı Aboneliği Resmen Duyuruldu

Günümüzde dijital dizi ve içerik platformlarına olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Hal böyle olunca, sektördeki rekabet de yoğunlaşıyor. Kısa bir süre içerisinde ülkemizde de faaliyet göstermeye başlayacak olan Disney+, önümüzdeki aylarda reklamlı abonelik sistemini devreye alıyor.

Disney+ Reklamlı Abonelik Kesinleşti

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen reklamlı abonelik ile ilgili olarak Disney+’tan açıklama geldi. Disney Plus yetkilileri, reklamlı abonelik seçeneğinin yılın ilerleyen aylarında hizmete açılacağını duyurdu. Disney, reklamlı abonelik sisteminin, platform için önemli fırsatları da beraberinde getireceğine inanıyor.

2 yıl içerisinde abone sayısını 260 milyona çıkarmayı hedefleyen Disney+’a reklam verenler de kesenin ağzını açmak zorunda kalacak. Diğer yandan, Disney Plus’a daha şimdiden reklam konusunda büyük bir talebin olduğu söyleniyor.

Ücretsiz reklamlı abonelik seçeneği ile hali hazırda kullanıcılarına hizmet sağlayan Spotify, çeyrek dönemde 400 milyon Euro’dan fazla gelir elde etti. Disney+’ın dizi ve film platformlarından biri olduğu düşünüldüğünde bu rakamın daha da artacağı tahmin ediliyor.

Platformun reklamlı abonelik için ne kadar bir ücret belirlediği henüz kesin olmasa da fiyatının 4.99 dolar olması bekleniyor.