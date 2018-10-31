Disney, Sevilen Marvel Karakterlerine Dizi Çekecek

Marvel kahramanları Falcon ve Winter Soldier, Disney’in yaklaşan dijital yayın platformunda yayınlanacak mini dizide boy gösterecek.

Disney, Marvel Sinematik Evreni’nin süper kahramanlarından Falcon ve Winter Soldier’ın yer aldığı bir dizi projesi geliştiriyor.

Variety ’nin haberine göre, dizinin senaristliğini ünlü prodüktör ve yazar Malcolm Spellman yapacak. Amerikalı senaristin CV’sinde Empire ve Our Family Wedding gibi yapımlar bulunuyor.

Anthony Mackie ve Sebastian Stan tarafından oynanan Falcon ve Winter Soldier, yakın zaman önce gişe rekorları kıran “Avengers: Infinity War” da dahil olmak üzere bugüne kadar pek çok Marvel filminde yer aldı.

İlk kez 2011'de orijinal “Captain America: The First Avenger” filminde görünen Bucky Barnes / Winter Soldier, serinin ikinci filminde ise çok daha önemli bir karakter olarak karşımıza çıktı. Keza Falcon karakterinin Marvel Sinematik Evreni’ne adım atması da Captain America: Winter Soldier filmiyle oldu.

Disney, Marvel Sinematik Evreni’ndeki karakterlere odaklanan dizi projeleri üzerine çalışıyor. Loki ve Scarlet Witch stüdyonun masasında olan projelerden sadece birkaçı. Tüm bu içeriklerin yayınlanacağı yer ise Disney’in ismini sır gibi sakladığı yeni çevrimiçi yayın hizmeti olacak.

Falcon ve Winter Soldier’ın olacağı dizi, Netflix'te yayınlanan Daredevil ve The Punisher gibi diğer Marvel serilerinin aksine, Marvel Studios Başkanı Kevin Feige tarafından üretilecek. Disney’in yayın hizmetinde yayınlanacak dizilerin, Marvel’ın diğer televizyon projelerine kıyasla daha büyük bütçelere sahip olması bekleniyor.