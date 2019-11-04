Disney, Star Wars Filmlerinden Sıkılmış Gibi Gözüküyor

Şu sıralarda Star Wars filmlerinin tükenmesi gibi bir sıkıntı yok. Ancak görünüşe göre Disney CEO'su Bob Iger, bazı şeylerden pek de memnun değil.

"Çok Fazla Star Wars Filmi Çekiliyor"

BBC Radio için verdiği röportaj sırasında konuşan Iger, son yıllarda yayımlanan Star Wars filmlerinin sıkıntısını dile getirerek "Açıkçası kısa bir süre içerisinde çok fazla Star Wars filmi çektiğimizi ve yayınladığımızı daha önceden de söyledim." dedi. Bununla birlikte gişe performansı tarafında herhangi bir hayal kırıklığına uğramadıklarını belirtti.

Son yıllarda bazen aylık aralıklarla vizyona sunulan Star Wars filmlerinin bir yerden sonra izleyicilerin canını sıkacağını düşünen Iger, bu noktada daha az sayıda ama daha kaliteli yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkmak istiyor.

Star Wars 9 Konusu

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi olarak da bilinen Star Wars 9, 20 Aralık 2019 tarihinde vizyona sunulacak.

Kylo Ren Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır.