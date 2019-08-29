Disney +'tan Büyük İndirim Fırsatı!

Disney, yakın zaman önce tanıttığı yeni dijital yayın platformu Disney + için kısa süreliğine büyük bir indirim sunuyor. Bu fırsattan yararlanacak olan kişiler, önümüzdeki üç yıl boyunca ayda sadece 4 dolar ödeyerek platfromdaki tüm özel içeriklere erişebilecekler.

Disney'in geçtiğimiz yılın kasım ayında duyurduğu online dizi ve film izleme servisi Disney +, 12 Kasım'da piyasaya çıkacak.

Şirket, nisan ayında yaptığı açıklamada, yeni yayın platformunun aylık 6,99 dolar, yıllık ise 69,99 dolar olacağını duyurmuştu; ancak Disney'in başka bir teklifi daha var.

Giderek ısınan streaming yayın piyasasındaki rekabet gücünü artırmak isteyen Disney, kullanıcıların önümüzdeki üç yıl boyunca ayda yaklaşık 4 dolar ödeyerek platfroma abone olabilecekleri bir fırsat sundu.

Bu da yılda 46,99 dolar gibi bir ücrete tekabul ediyor. Diğer bir deyişle, kullanıcılar 3 yıl için sadece 140 dolar ödeyerek, servisteki tüm özel içeriklere erişebilecek.

Disney, geçen hafta düzenlediği lansmanda, Disney + platformunda 7.500'den fazla içerik olacağını duyurmuştu. Şirket, Netflix ve Amazon Prime gibi akış servislerindeki kullanıcıları çekmek için Marvel, Pixar, Star Wars ve National Geographic gibi içeriklerini kullanacak.

Öte yandan henüz piyasaya çıkmamış bir servise 140 dolar ödemek riskli olabilir. Fakat ne olursa olsun Disney +'a abone olmayı düşünen ABD'li kullanıcıların ellerini çabuk tutmasında fayda var. Zira söz konusu teklif kısa bir süre için geçerli olacak.