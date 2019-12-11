Disney Tarihi Başarıya İmza Attı

Disney bir yıl içerisinde 10 milyar dolar gişe hasılatı yapan ilk stüdyo olarak tarihe geçti.

Tarihe Geçti!

Bu sene içerisinde yayınladığı filmler ile birlikte on milyar dolar gişe hasılatı sınırını geçen Disney bunu başaran ilk stüdyo oldu. 2016 yılında yakaladığı 7,6 milyar dolar hasılatın ardından kendi rekorunu kıran Disney, henüz yılı bitirmiş de sayılmaz. Disney'in bu noktada en önemli kozunun Avengers: Endgame olduğunu söyleyebiliriz. Yenilmezler serisinin son filmi gişeleri altüst etmiş ve tarihin en yüksek hasılatlarına imza atmıştı.

Benzer şekilde The Lion King, Captain Marvel, Toy Story 4, Aladdin ve Frozen II gibi filmlerin de bu başarıdaki rolü oldukça önemli. Frozen II henüz üç hafta önce vizyona girmesine karşın 920 milyon dolar hasılat elde etti.

Hepsi ile birlikte bu seneyi henüz kapatmadık. 20 Aralık tarihinde vizyona girecek olan The Rise of Skywalker filminin etkisi ile hızlı bir yükselişin devam etmesi ve Disney'in yıl sonunu 11 milyar dolar hasılat ile kapatması bekleniyor. Muhtemelen uzun bir süre kırması zor bir rekor olacak.