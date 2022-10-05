Disney+ Uygulaması PS5 İçin 4K'ya Geçiş Yapıyor

Disney+ uygulaması, Playstation 5 için 4K ve HDR'yi desteklemeye başlıyor. Halihazırda 4K yayın yapan Netflix, HBO Max ve Amazon üçlüsüne artık Disney+ da dahil oluyor.

Yükleme yapıldıktan sonra Star Wars ve Marvel filmleri başta olmak üzere tüm TV şovları Ultra HD ve HDR10 seçenekleri ile izlenebilecek. Uygulama, bugüne kadar PS4'ten 1080p çözünürlükle sınırlıydı.

Disney+ 4K Yayın Kalitesi ile Geliyor

Platforma gelecek olan 4K ve HDR video akış desteği sayesinde kullanıcıların izleme deneyimi artacak. Ancak Disney, bu güncelleme için biraz geç kaldı. Çünkü Netflix, Prime Video ve HBO Max bir süredir PS5 için 4K yayın yapıyor.

Disney+ Abonelik Fiyatları

Aylık : 34,99 TL

: 34,99 TL Yıllık: 349,90 TL

Netflix Abonelik Fiyatları

Temel paket : 45,99 TL

: 45,99 TL Standart paket : 69,99

: 69,99 Özel paket: 93,99 TL

Amazon Prime Video Abonelik Fiyatları

Aylık: 7,90 TL

HBO Max Abonelik Fiyatları

HBO Max henüz Türkiye'de yayın hayatına başlamadığı için fiyat konusunda herhangi bir netlik yok. Dolar bazında şu an için aylık abonelikler reklamlı 9,99 dolar, reklamsız 14,99 dolar.