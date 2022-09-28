Disney+ ve Gülse Birsel İmzalı Yeni Film: Yılbaşı Gecesi

Disney+, Gülse Birsel'in yeni orijinal filmi ''Yılbaşı Gecesi''nin ilk görsellerini paylaştı. BKM yapımcılığında ve Ozan Açıktan yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosu Gülse Birsel'e ait.

Çekimleri başlayan filmin oyuncu kadrosu da oldukça başarılı isimlerden oluşuyor. Filmde yer alacak oyuncular;

Ayta Sözeri

Boran Kuzum

Alican Yücesoy

Alina Boz

Büşra Pekin

Cengiz Bozkurt

Derya Karadaş

İrem Sak

Şebnem Bozoklu

Emir Benderlioğlu

Fatih Artman

Gülse Birsel

Kubilay Tunçer

Nazmi Sinan Mıhçı

Serkan Keskin

Zeynep Güngor

Yılbaşı Gecesi Filminin Konusu

Disney+ film senaryosundan şu şekilde bahsediyor: “Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.”

Gülse Birsel ve Disney+ imzasıyla hazırlanan filmin yakın zamanda izleyici ile buluşacağı da açıklandı.