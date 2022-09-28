Disney+ ve Gülse Birsel İmzalı Yeni Film: Yılbaşı Gecesi
Disney+ ve Gülse Birsel imzalı yeni film Yılbaşı Gecesi'nden ilk görüntüler gelmeye başladı. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu haberin devamında!
Disney+, Gülse Birsel'in yeni orijinal filmi ''Yılbaşı Gecesi''nin ilk görsellerini paylaştı. BKM yapımcılığında ve Ozan Açıktan yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosu Gülse Birsel'e ait.
Çekimleri başlayan filmin oyuncu kadrosu da oldukça başarılı isimlerden oluşuyor. Filmde yer alacak oyuncular;
- Ayta Sözeri
- Boran Kuzum
- Alican Yücesoy
- Alina Boz
- Büşra Pekin
- Cengiz Bozkurt
- Derya Karadaş
- İrem Sak
- Şebnem Bozoklu
- Emir Benderlioğlu
- Fatih Artman
- Gülse Birsel
- Kubilay Tunçer
- Nazmi Sinan Mıhçı
- Serkan Keskin
- Zeynep Güngor
Yılbaşı Gecesi Filminin Konusu
Disney+ film senaryosundan şu şekilde bahsediyor: “Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.”
Gülse Birsel ve Disney+ imzasıyla hazırlanan filmin yakın zamanda izleyici ile buluşacağı da açıklandı.
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